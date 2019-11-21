İYİ Parti’li Aksoy'dan Karkamış Belediyesine ziyaret

İYİ Parti GİK üyesi İlay Aksoy başkanlığındaki heyet, Karkamış Belediyesi'ni ziyaret etti.

Aksoy ve İyi Parti Gaziantep il, Karkamış ilçe teşkilatı yöneticilerinden oluşan heyet, Karkamış Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Ali Doğan'ın şehir dışında bulunması nedeniyle heyeti Belediye Başkan Vekili Bülent Bozkurt ve Başkan Yardımcısı Fatih Akın karşıladı.

Ziyarette Suriye meselelerinin bölgeye etkileri hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

GAZİANTEP 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:44

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