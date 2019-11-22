Saklı cennet İdilli Vadisi´nde sonbahar güzelliği

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 'saklı cennet' olarak bilinen İdilli Vadisi, sonbaharın gelmesiyle farklı renklere büründü. Vadideki yol ve dereye dökülen yapraklarla oluşan renk cümbüşü, doğa severleri hayran bıraktı.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta, Amanos Dağları eteklerinde yer alan İdilli Vadisi'nde, sonbahar güzelliği yaşanıyor. Yeşil ve kırmızı renklerin bir arada görüldüğü vadiyi ziyaret eden doğa gezginleri, fotoğrafçılar ve kent hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenler, geldikleri vadide yürüyüş yaparak kartpostallık görüntünün keyfini çıkarıyor.



GAZİANTEP 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:45

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