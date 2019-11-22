Büyükşehir’den 'Çocuklar yazarlarla buluşuyor" etkinliği Çocuklar, “Zor-Balık” kitabının yazarıyla buluştu

Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çocuklar yazarlarla buluşuyor etkinliği kapsamında “ZorBalık” kitabının yazarı Büşra Tarçalır Erol, çocuklarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü Gaziantep Çocuk Kütüphanesi, Klinik PsikologYazar Büşra Tarçalır Erol’la 100 çocuğun katıldığı okuma atölyesine ev sahipliği yaptı.

Atölye öncesi çocuklarla sohbet eden Erol, 'Güçlü olmak nedir?', 'Nasıl güçlü olunur?' sorularına yanıt aradı. Yazar, çocuklara Akran Zorbalığı’nı konu alan “ZorBalık” kitabını okudu. “Zorbalık” kavramının yüzgeçli, kuyruklu siyah bir balıkta vücut bulmuş halini anlatan kitap, çocukların ilgisini çekti. Okuma etkinliğinde, zorbalığın sonuçları, zorbalık karşısında nasıl davranılması gerektiği anlatıldı.

İnteraktif geçen kitap okumanın ardından PsikologYazar Erol, “Nasıl bir akvaryum veya deniz altı hayal ediyorsunuz?” gibi soruların ışığında çocukların hayal dünyasındaki balıkları ve canlıları çizmesini istedi.

Uygulamalı okuma atölyesinin ardından çocuklar yazarla fotoğraf çektirerek unutulmaz bir gün yaşadı. Psikolog Büşra Tarçalır Erol’a günün anısına TEMA Vakfı’ndan adına dikilmiş fidan belgesi takdim edildi.

GAZİANTEP 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.