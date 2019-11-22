Gaziantep’te oksijen dolum tesisinde patlama: 1 ölü

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Gaziantep’te oksijen dolum tesisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye olay, Şehitkamil ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayi tipi ve tıbbı oksijen dolumu yapılan bir tesiste meydana geldi. İddiaya göre, oksijen tüpü dolumu yapılırken henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada sonucu o esnada tesiste çalışan işçi Vedat Öksüz (51) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Öksüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öksüz’ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:45

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