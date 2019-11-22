Edibe Sözen’den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sözen mesajında, “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” sözünü hatırlatarak öğretmenler gününü kutladı.

Sözen mesajında, “Eğitim, bir toplumun geleceğini inşa eden en temel süreçlerden biridir. Öğrenme, hayatımızın her döneminde önemlidir ve hepimizin ilk öğretmeni anne ve babalarımızdır. Anne babalarımızdan sonra hayatımızın en belirleyici aktörleri öğretmenlerimizdir ve onlar bizlere hayat boyu başarıyı, paylaşmayı ve öğrenmenin değerini öğretirler. Geleneksel kodlarımızda yer alan 'bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözü eğitim ve öğretmenin rolünün ne denli önemli olduğunu gösterir. Her yıl büyük bir gururla kutladığımız Öğretmenler Günü, geleceğin nesillerini yetiştiren tüm öğretmenlerimizin günüdür. Bugün farklı alanlarda mesleğini icra eden hemen herkes bir öğretmenin elinde yetişmiştir. Fedakarlık, özveri ve sabırla nesilleri geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyorum. Görevi başında şehit olmuş öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve bütün öğretmenlerimizin bu güzel gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

GAZİANTEP 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:45

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