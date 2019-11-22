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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şahin, üniversiteli öğrencilerle sohbet etti

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üniversite öğrencileriyle buluştu. Şahin, deneyimlerini paylaştığı öğrencilere tavsiyelerde de bulundu.

Şahin, üniversiteli öğrencilerle sohbet etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üniversite öğrencileriyle buluştu. Şahin, deneyimlerini paylaştığı öğrencilere tavsiyelerde de bulundu.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesinde bulunan Pusula Kitapevi’nde Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca düzenlenen üniversite öğrencileriyle söyleşi programına katılan Fatma Şahin, öğrencilerin yaşamına ışık tutacak bilgiler verdi, onların sıkıntılarını dinledi.
Şahin: “Gençler, bizim hazinemiz”
Gençlere, yorgun olmalarına rağmen salonu doldurdukları için teşekkür eden Şahin, en büyük destekçilerinin gençler olduğu sürece kentin daha büyük başarılara imza atacağını söyledi. Şahin, “Çalışma arkadaşlarımla sizlere geldik. Çünkü bizim yaptığımız iş ekip işidir. Bu dönem biz belediyeyi yüzde 30 küçülttük ama gençlere özel müstakil bir daire başkanlığı olan Ekonomik Gelişim ARGE ve İnovasyon Daire Başkanlığı’nı kurduk. Sosyal işler en güçlü tarafımız. Çocuk dostu, kadın dostu, engelli dostu gibi bütün kimsesizlerin kimi olma üzerine bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz gün bir çalıştay yaptık. ‘Yerel yönetim ve eğitimle ilgili neler yapılabilir’ sorusuna cevap aradık. Çalıştayda Milli Eğitim Bakanı’na bugüne kadar belediye başkanı olarak eğitim adına yaptığımız projeleri anlattım. Eğitime dair neler yaptığımızı anlattığımda bakanımızın da çok ilgisini çekti. Türkiye’deki bütün belediyeler bizim çalışmalarımıza paralel olarak gitmeyi amaçlıyor. Ancak hedeflenene ulaşmak, her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle dünyayı iyi okumalıyız. Beşeri sermaye en büyük yatırımımız. Bunu unutmamalıyız. Artık yeni dünya düzeninde bilgi ekonomisi yükselen bir değer. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Dolayısıyla siz gençlerin bilgi ekonomisindeki bu yarışa dahil olması için özgün bir fikre sahip olması gerekiyor. Bu alanda kim daha güçlü işler yapabilirse öne çıkmayı başarır. Her belediyede gayret ediyor, bu gayretlere de şahitlik ettik. Ancak biz bir konuda daha şanslıyız. Gaziantep Üniversitesi 50 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Bu bizim beşeri sermayemizin ne denli kuvvetli olduğunu gösteriyor. Bizim bu hazineyi doğru yolla işlememiz lazım. Sizleri geleceğe hazırlamalıyız. Gençlerin dünyasına dair adımlar atmalıyız” dedi.
“Sevdiğiniz işi yaptığınızda yorgunluk hissetmezsiniz”
Öğrencilik dönemine de değinen Fatma Şahin, “Eğitim sürecimde yaşadığım deneyimleri çocuklarıma anlattığım zaman derste en ön sırada oturup hocalarımın her dediğini not alma davranışımı pek onaylamadıklarını gördüm. Dersi takip ederek dinlemek önemli, ancak yeterli değil. Öğrencilik dönemlerinde siz gençlerin kendilerini çok yönlü yetiştirmesi lazım. Yaşadığınız coğrafyayı, şehri ve dönemi çok iyi bilmelisiniz. Gezmeyi ve okumayı arka plana atmamalısınız. Günlük hayat planlamanızda matematik ve fizik ne kadar önemliyse kültürel aktiviteler de o kadar önemlidir. Her okuduğunuz kitap size yeni bir bakış açısı kazandırır. Deneyimlediğinizin de sayfa aralıklarında kalmaması lazım. Dünya vicdanını ve adaletini kaybediyor. Bizim bu duyguları kaybetmememiz aksine yücelterek iş hayatına da sirayet ettirmemiz gerekiyor. Gençler bu sizlerin elinde. Sosyal sorumluluk ve gönüllülük çok önemlidir. Özellikle sevdiğiniz işi yapmalısınız. Aşkla çalışan yorulmaz, sevdiğiniz işi yaptığınız zaman fiziki yorgunluk hissetmezsiniz. O nedenle mesleğinizi okurken manevi olarak kendinizi beslemeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Rektör, başkana teşekkür etti
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, “Başkan Fatma Şahin, gecegündüz demeden her isteğimize kulak veriyor. Öğrencilerin her zaman yanında. Sosyal belediyecilik anlamında en önemli örnek Gaziantep’tir. Çok büyük bir iş birlikleri var. Bu yaklaşım güçlü bir gelişmenin önünü açıyor. Başkanımız, kendinizi anlatma fırsatı bulunduğunuz ender bir söyleşi platformu oluşturuyor. O nedenle ben başkanımıza ve ekibine bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Söyleşinin ardından Fatma Şahin, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

GAZİANTEP

22 Kasım 2019 Cuma

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