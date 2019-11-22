Başkan Fadıloğlu, Öğretmenler Günü’nü kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Başkan Fadıloğlu, tüm yurtta görevlerini özveri ve büyük fedakarlıkla yerine getiren öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Başöğretmenlik’ unvanını kabul ettiği 24 Kasım 1928 tarihi, 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bizi ve çocuklarımızı yetiştiren, dolayısıyla da toplumun, medeniyetimizin temelini atan öğretmenlerimizi unutmamak, onları unutmadığımızı onlara hatırlatmak ve onları mutlu etmeye çalışmak boynumuzun borcudur. Geçmişin bilgi birikimini çağın bilgisiyle harmanlayarak istikbalimiz olan çocuklarımızın istifadesine sunan öğretmenlerimiz; inanmayı, başarmayı, ahlaklı olmayı ve insana dair bütün erdemleri azim ve fedakarlıkla öğretme çabası içerisinde olan toplum rehberleridir. Eğitim sisteminin temel taşını oluşturan öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar kıymetli, dünyanın her yerinde en itibarlı ve onurlu mesleklerin başında yer almaktadır. Öğretmenler, yüksek ideallerle insanlarımızı aydınlık bir geleceğe taşıyan ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı adımlarla ilerlememizi sağlayan şahsiyetlerdir. Toplumu; sabır, bilgi, şefkat ve merhametle yoğuran öğretmenler, aynı zamanda gençlerimize milli şuuru ve milli kimliği kazandıran, fikir ve kanaat önderleridir. Öğretmenlerimiz, ülkemizin nitelikli insan gücünü eğiterek hayata hazırlamakta, gelecek kuşakların iyi yetişmeleri ve donanımlı olmaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır. Hayatlarımızı aydınlatan öğreti, öğüt ve örnek davranışlarıyla rol model olan öğretmenlerimiz, omuzladıkları bu kutsal vazifeyi, layıkıyla yerine getirmektedir. Kıymetli öğretmenlerimiz; çocuklarımızın ve gençlerimizin hür düşünen, bağımsız karar verebilen, yeniliklere açık, güven sahibi, karakterli, ahlaklı, bilgili, ülkesine ve milletine bağlı, problem çözme yeteneği gelişmiş, çok okuyan ve sorgulayan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından izleyen, bunun da ötesinde bilim ve teknolojide üretebilen bireyler olarak yetişmeleri sizlerin sayesindedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi minnet, rahmet ve şükranla anarken, en zor şartlarda bile ülkemizin her köşesine ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gönülden tebrik ediyor; sağlık, huzur, başarı ve mutluluklar diliyorum.”

GAZİANTEP 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:45

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