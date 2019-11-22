Araban’da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması

Araban ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından kutlama programı Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Öğretmenler tarafından okunan şiirlerden sonra ise aday öğretmenler ise yemin etti. Yemin töreninin tamamlanmasının ardından video gösterisi ve öğretmenler tarafından hazırlanan koro çalışması ve ödül töreni sonra program sona erdi. Kutlama programına, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, daire amirleri, STK temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

GAZİANTEP 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:45

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