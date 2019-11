İçişleri Bakanı Soylu, huzur ve sükunetin rakamlarını açıkladı

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına araç hibe töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin her tarafına huzur ve güven geldiğini belirterek, trafik ve asayiş olaylarındaki bilançoyu açıkladı. Soylu, Gaziantep'te uyuşturucu ve evden hırsızlık olaylarının bitirilmesi için ise 6 ay süre verilmesini istedi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bölgedeki hayırseverler tarafından alınan 103 aracın hibe töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’de güvenlik açısından çok önemli adımlar attık. Bu gün ülkemizin her tarafından huzur ve sükun var. Asayiş olaylarından uyuşturucuya, narkotiğe kadar. Asayiş olaylarından teröre, trafikte ölümlere kadar, birçok noktada Türkiye hakikaten önemli trendler yakaladı" dedi.

Ülkedeki asayiş olayları ve trafik kazalarındaki ölümlerle ilgili bilançoyu da açıklayan Soylu, "Türkiye genelinde son 2 yılda evden hırsızlıklar yüzde 45’in üzerinde bir azalma sergilendi. Trafikteki ölümler, geçen yılla bu yılki ilk 10 aydaki karşılaştırmalarda, trafikte olay yeri ölümlerde yüzde 28.5 az daha insan kaybettik. Dünyanın hiçbir yerinde, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir rakama ulaşabilmek mümkün değil. Sadece 2019 yılı içerisinde trafikte 13 milyon evladımızı ve insanımızı eğittik. Birçok tedbir aldık, stratejiler ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.



Uyuşturucu ile mücadele

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin her yerinde başlatılan uyuşturucu ile mücadelenin dünya genelinde de ciddi bir şekilde yürütüldüğünü anlatarak, "Uyuşturucuya bağlı ölümlerde, 2016, 2017, 2018, 2019 trendleri için söyleyeceğim. 560’dan 920’ye çıktı. 920’den 941’e çıktı. 2018 yılı itibariyle de 657’ye düştü. Orada da azalan bir trendi yakaladık. 2019 tarihinde Cumhuriyet tarihinin en büyük, yakalamalarını gerçekleştirdik. Bir hafta evvel, Lice’de Diyarbakır’da 5.5 ton esrar yakaladık. Sadece Türkiye’de değil. Sahil Güvenliğimiz, jandarmamız, emniyetimiz, gittiler Libya açıklarında Türk bandıralı bir gemiyi, kulağından tuttuğu gibi yakaladılar, getirdiler ve 5 ton esrarı İzmir Limanı’na çektiler. Hollanda’dan Sırbıstan’a, Bulgaristan’a kadar dünyanın her noktasında uyuşturucu ve narkotik operasyonu yapıyoruz" şeklinde konuştu.



Terörle mücadele

Terörle mücadelenin de kararlı bir şekilde yürütüldüğünü anlatan İçişleri Bakanı Soylu, "Bunlarla birlikte terörle mücadelede de aynı anlayışı sergiliyoruz. Bugün Gaziantep’te hangi huzur ve güven varsa, Diyarbakır’da, Şırnak’ta Hakkari’de aynı huzur ve güven var. Ülkemiz bambaşka bir noktaya doğru ilerliyor. Bunu hep birlikte, bu moralle, sabah açtığımız fabrikaların ortaya koyduğu üretimle, ihracatımızı çok daha iyi bir noktaya getirme kabiliyetiyle beraber yapıyoruz. Bizim devlet olarak yaptığımız alt yapıyı hazırlamaktır. Huzuru, güveni oluşturmak, ulaşımı sağlamak, üretimde insan kaynağını iyi tesis edebilmeyi gerçekleştirebilmektir. Bu yönde çaba sarf ediyoruz. Güvenlikte çok önemli adımlar attık. Bugün sağlam durduk" ifadelerini kullandı.



6 ay süre istedi

Bakan Soylu, Gaziantep'te uyuşturucu ve evden hırsızlık konularındaki sorunla ilgili ise 6 ay süre isteyerek, "Gaziantep’te bir iki mesele var. Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız burada. Birine başladık. Şurada 6 ay. 6 aydan sonra Gaziantep’teki uyuşturucu meselesini kimse ağzına almayacak. Bu kadar açık söylüyorum. Usullerini de biliyor arkadaşlar. Adalet Bakanımız duymasın. Bir usulümüz var. İkincisi de biraz evden hırsızlıklarda rakamlar var, onları biliyorum. 6 ay içerisinde Allah nasip edecek. İnşallah o rakamlar da 6 ay sonra onlar da düşecek. Bugün ayın 22’si" diye konuştu.

