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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "HDP'nin toplantısından önce PKK toplanıp karar verdi" "CHP'nin buna ...

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 Kasım'da meclisten çekilmek için toplantı yapan HDP'nin toplantısından önce terör örgütü PKK'nın 19 Kasımda Süleymaniye'de toplanıp karar verdiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "HDP'nin toplantısından önce PKK toplanıp karar verdi" "CHP'nin buna alet olmaması için yalvarıyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 Kasım'da meclisten çekilmek için toplantı yapan HDP'nin toplantısından önce terör örgütü PKK'nın 19 Kasımda Süleymaniye'de toplanıp karar verdiğini söyledi.
Bir dizi ziyaret ve program için Gaziantep'te bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanayiciler tarafından emniyet ve jandarmaya hibe edilen 103 aracın teslim törenine katıldı. Buradaki programda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, kayyumların demokrasi için atılmış adımlar olduğunu aktardı.
Programda açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, demokrasiye en büyük darbeyi PKK’nın vurduğunu söyleyerek, “Kayyum demokrasiye darbedir diyorlar. Demokrasiye en büyük darbeyi PKK terör örgütü vuruyor. Korkutarak, o belediyelerinin imkanlarını teröre götürerek veriyorlar. Hani çekileceklerdi milletvekilliklerinden, belediyelerden. 20 Kasım'da Ankara bir toplantı yaptılar. Orada mı karar verdiklerini zannediyorsunuz. Hayır, 19'unda Kuzey Irak'ta Süleymaniye'de toplantı yaptı PKK. Çekilip çekilmeyeceklerine orada karar verdiler. Bunların hepsi figüran. Bunlar orada verilen kararı kendileri karar veriyormuş gibi değerlendiriyor. Ortaya koydukları tiyatro artık bitsin. Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin meşru bir partisini buna alet etmesinler. Ne olursunuz bu ülkenin bir evladı olarak yalvarıyorum. Teröre alet etmesinler. Bunları meşru bir sıfatın içerisine koymaya çalışmasınlar. Büyüyelim, çocuklarımız özel okullarda okusun. Ağrı'da, Hakkari'de, Gaziantep'te, Balıkesir'de Avrupa'ya parmak ısırtalım, dünyaya parmak ısırtalım. Bu yaptıklarımızla bunu yapabilme kabiliyetine sahibiz ama siyasetin meşruiyeti üzerinden eğer terörü sarıp sarmalarsak, sıvazlarsak, üzerine bir şey çekip kapatmaya çalışırsak bu dünyada da öteki dünyada da bunun hesabını bize de gelecek nesillere sorarlar. Bu feryadım bir İçişleri Bakanı olarak değil. Bir ülkenin geleceğinden emin olan bir kardeşiniz olarak feryat ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Amacımız etrafımızdaki coğrafyayı huzura kavuşturmak”
Türkiye olarak sadece kendi içlerinde değil dünya genelinde huzur ve güven amaçladıklarını da açıklayan Bakan Soylu, “Bizim derdimiz sadece Doğu ve Güneydoğu'yu huzura kavuşturmak değil. Bizim derdimiz bir taraftan Orta Doğu'yu huzura kavuşturmak, bir taraftan Afganistan, Pakistan gibi en zor zamanınızda bize yardımcı olan ülkelerin huzur içerisinde olmasını sağlayabilmek. Bizim derdimiz bir taraftan Balkanları, bir taraftan etrafımızdaki coğrafyayı huzura kavuşturabilmektir” şeklinde konuştu.
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir ülke olduğunu da sözlerine ekleyen Bakan Süleyman Soylu, “Biz güçlü bir milletiz, biz asaletli bir milletiz, biz büyük bir milletiz. Allah'ımıza çok şükürler olsun 21. asırda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Birleşmiş Milletler'de konuşurken ezik büzük konuşan bir millet değiliz. Tüm dünyaya gerçekleri haykıran büyük bir milletiz” diye konuştu.

GAZİANTEP

22 Kasım 2019 Cuma

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