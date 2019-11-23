Gaziantep’te 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te araçta zulalanmış halde 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, araçta zulalanmış halde 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GAZİANTEP 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

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