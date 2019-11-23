Çenesinde tümör bulunan iguana ameliyat edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çenesinde tümör bulunan iguana ameliyat edildi

İHA

Gaziantep'te çenesinde tümör olduğu belirlenen iguana, ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı.

Çenesinde tümör bulunan iguana ameliyat edildi

Gaziantep’te çenesinde tümör olduğu belirlenen iguana, ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı.
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakini olan 9 aylık iguananın çenesinde tümör olduğu belirlendi. Barınağından alınarak Hayvan Hastanesi’ne getirilen iguana, ameliyat edildi. Hastanenin deneyimli ekibi tarafından ameliyat edilen iguana, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden hayvanat bahçesi sakini, sağlığına kavuşmasıyla barınağına bırakılacak.
Ameliyat edilen iguananın sağlık durumunun iyiye gittiği söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Gaziantep Hayvanat Bahçesi Hayvan Hastanesi tam teşekküllü olup, tüm hayvanlarımıza hizmet vermekte. Özellikle bugün egzotik hayvanlardan iguanayı tedaviye ettik. İguananın alt çenesinde bir soğuk apse oluşmuştu, burayı açıp içini temizledikten sonra bu bölgeyi diktik. İguanayı ameliyatın ardından yoğun bakıma aldık. Yoğun bakımda da bu hayvanların 70 santigrat derece nem ve aynı zamanda da 26 santigrat derecede sıcaklık olması gerekmektedir. Onları yoğun bakımda stabil hale getirdik. Şuanda yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Günden güne iyiye gidiyor ve 1 hafta sonra kendisini barınağa bırakacağız” dedi.

GAZİANTEP

23 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:10
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantepli Halıcılar Uzakdoğu’dan umutlu döndü
YEREL HABERLER Gaziantepli Halıcılar Uzakdoğu’dan umutlu döndü
GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci’den 24 Kasım mesajı
YEREL HABERLER GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci’den 24 Kasım ...
Gaziantep’te 970 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 970 paket kaçak sigara ele geçirildi
İçişleri Bakanı Soylu: Biz sömüren bir devlet olmadık (2)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu: Biz sömüren bir devlet olmadık ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "HDP'nin toplantısından önce PKK toplanıp karar verdi" "CHP'nin buna alet olmaması için yalvarıyorum"
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "HDP'nin ...
GAGİAD Başkanı Tezel’den Öğretmenler Günü kutlaması
YEREL HABERLER GAGİAD Başkanı Tezel’den Öğretmenler Günü kutlaması
İçişleri Bakanı Soylu, huzur ve sükunetin rakamlarını açıkladı
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, huzur ve sükunetin rakamlarını ...
Araban’da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması
YEREL HABERLER Araban’da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması
GTB Başkanlarından Öğretmenler Günü kutlama mesajı
YEREL HABERLER GTB Başkanlarından Öğretmenler Günü kutlama mesajı
Bakan Gül: “Yargı reformu ile ekonominin çarkları daha hızlı dönecek, adalet gecikmeyecek” "Ara buluculuk ile her iki davadan bir tanesi mahkemeye gitmeden çözülüyor” Bakan Soylu ve Bakan Gül, araç teslim törenine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Gül: “Yargı reformu ile ekonominin çarkları ...
Belediye Başkanı Kılıç'tan Öğretmenler Günü kutlaması
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Kılıç'tan Öğretmenler Günü kutlaması
GSO Başkanı Adnan Ünverdi'den Öğretmenler Günü kutlaması
YEREL HABERLER GSO Başkanı Adnan Ünverdi'den Öğretmenler Günü ...
Bakan Soylu: “Cesaretli insanlar olmasaydı biz bugün S-400’e sahip olamazdık”
YEREL HABERLER Bakan Soylu: “Cesaretli insanlar olmasaydı biz bugün ...
Başkan Fadıloğlu, Öğretmenler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, Öğretmenler Günü’nü kutladı
Muhtar kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER Muhtar kalbine yenik düştü
GTO Başkanlarından “öğretmenler günü” mesajı
YEREL HABERLER GTO Başkanlarından “öğretmenler günü” mesajı
Bakan Gül: “Yeni yatırımlar Türkiye’de güvenlik ve huzurun olduğu anlamına geliyor”
YEREL HABERLER Bakan Gül: “Yeni yatırımlar Türkiye’de güvenlik ve ...
Başkan Tahmazoğlu, öğretmenler gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu, öğretmenler gününü kutladı
Terör zulmünden Türkiye'ye sığının Suriyeliler kesin dönüş yapıyor
YEREL HABERLER Terör zulmünden Türkiye'ye sığının Suriyeliler kesin ...
GAÜN’de Ahlakın Aktüel Değeri Sempozyumu
YEREL HABERLER GAÜN’de Ahlakın Aktüel Değeri Sempozyumu
Şahin, üniversiteli öğrencilerle sohbet etti
YEREL HABERLER Şahin, üniversiteli öğrencilerle sohbet etti
Edibe Sözen’den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Edibe Sözen’den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
İçişleri Bakanı Soylu: Biz sömüren bir devlet olmadık
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu: Biz sömüren bir devlet olmadık
Gaziantep’te oksijen dolum tesisinde patlama: 1 ölü
YEREL HABERLER Gaziantep’te oksijen dolum tesisinde patlama: 1 ölü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X