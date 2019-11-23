Gaziantep'te 1720 polisle uyuşturucu operasyonu: 61 gözaltı

GAZİANTEP'te 1720 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 61 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde salı akşamı Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat mahallelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis helikopteri ile Özel Harekât ekipleri ve drone'ların kullanıldığı operasyonda, evlerde arama yapıldı. 1720 polisin katıldığı operasyonlarda belirlenen adreslerin bulunduğu cadde ve sokaklar ablukaya alındı. Cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve Özel Harekât polisleri tarafından tutulurken, mahalle ve cadde içerisinde de geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ekipler belirlenen adreslerin kapılarını koçbaşı ile açarak arama yaptı.

HELİKOPTER VE DEDEKTÖR KÖPEK KULLANDI

Operasyon sırasında polis helikopteri sürekli uçuş yaparak yerdeki hareketliliği gözlemlendi. Dedektör köpek 'Unix'in de kullanıldığı operasyon kapsamındaki bazı evlerin kapılarının dışa açılır şekilde tasarlandığı, çok sayıda sürgü konulduğu ve evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

24 saat süren operasyon kapsamında 68 ev, 265 umuma açık yer, 3 bin 320 araç ve 17 bin 890 şüpheli kişi üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, 2 kilo 400 gram eroin, 2,5 kilo esrar, 450 gram metamfetamin, 350 gram bonzai ve 610 uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, 7 hassas terazi, 8 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi ve 61 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



GAZİANTEP 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:24

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.