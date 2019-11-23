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GKV’nin Geleneksel Öğretmenler Günü Balosu coşkulu geçti

İHA

GKV’nin Geleneksel Öğretmenler Günü Balosu coşkulu geçti

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğretmenleri Geleneksel 24 Kasım Öğretmenler Günü Balosunda gönüllerince eğlendi. GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy öğretmenler gününü kutlayarak “Markalar kenti Gaziantep’in adının, sanayisinin, ekonomisinin ve üretiminin markalaşmasında tam 56 yıldır GKV Özel Okullarının verdiği eğitim ve öğretim önemli bir yer tutmaktadır” dedi.
24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğretmenleri için Tuğcan Otel’de düzenlenen Geleneksel Öğretmenler Günü Balosu renkli geçti. Öğretmenlerin gönüllerince eğlendiği baloya Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Kıratlı, Aysel Tokatlı, Esin İncioğlu, Mustafa Özgün, İrfan Elboğa, Rıdvan Köksüzer, Sadettin Yazıcı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Mezunlar Derneği Başkanı Murat Mıhçıoğlu ile okul müdürleri, bölüm başkanları, idareci ve öğretmenler katıldı.
Ersoy’dan öğretmenlere önemli mesajlar
Geleneksel Öğretmenler Günü Balosunda öğretmenlere önemli mesajlar veren Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy yaptığı konuşmasında “Cumhuriyetimizin devamlılığının en önemli etkenlerinden birisi olan siz değerli öğretmenlerimizle böylesine önemli bir günde bir araya gelmekten büyük onur duyuyorum. Gaziantep Kolej Vakfı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü yemeğine hoş geldiniz. Öğretmenler Gününüz Kutlu olsun. Üstlendiğiniz misyon bir ulusun devamlılığı için olduğu kadar, O ulusun; dünya milletlerinin bilim ve teknoloji alanında ulaştığı üstün noktalara varılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Sizler bir milletin kaderini olumlu veya olumsuz yönde değiştirebilecek kutsal bir görevin neferlerisiniz” dedi.
Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Atatürk’ü minnet ve şükranla andıklarını da sözlerine ekleyen GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy konuşmasına “Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk, Milli Mücadelede milli birliği temin eden eşsiz bir lider, muharebe meydanlarında efsanevî bir kumandan, çökmüş bir imparatorluğun külleri üzerine modern bir devlet kuran, milletinin çehresini her şeyiyle değiştiren ve ölümünden sonra bir asır geçmesine rağmen hala gönüllerde taht kurmuş eşsiz bir devrimci, dünyaca saygı gören bir siyaset adamıdır. Bunlara ilaveten baş öğretmenlik vasfıyla tüm başarılarını taçlandırmıştır. Bu özellikleriyle, insanlık tarihinin tanıdığı en büyük isimlerden biri olduğuna da şüphe yoktur. Kahramanlık ve yüksek insanlık meziyetlerini en yüksek seviyede taşıdığında dünya tarihçileri ve fikir adamları tereddütsüz birleşmektedir. Bu vesileyle Yüce Atatürk’ü minnet ve rahmetle yad ediyor, sizlere ülkemiz adına en derin saygılarımla teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde devam etti.
56 yıldır Gaziantep Ve Türkiye için çalışıyoruz
Gaziantep’in markalaşmasında eğitim alanında 56 yıldır verdikleri önemli hizmetlerin büyük rol oynadığına da dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy “1963 yılından bu yana Gaziantep’te eğitim faaliyetlerini sürdüren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sadece kentimizin değil ülkemizin birçok alanda kalkınmasını ve gelişmesini sağlayan binlerce insan yetiştirmiştir. Markalar kenti olarak anılmaya başlayan Gaziantep’in adının, sanayisinin, ekonomisinin ve üretiminin markalaşmasında tam 56 yıldır Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının verdiği eğitim ve öğretim önemli bir yer tutmaktadır. Okullarımızın yetiştirdiği nitelikli ve üretken bireylerin ülke kalkınmasında üstlendiği önemli görevler ve elde ettikleri başarılar herhangi bir tesadüf sonucu oluşmamıştır. Bunu siz değerli öğretmenlerimizin özverili, fedakar gayretlerine borçluyuz” dedi.
Ülkemiz sizlerden daha büyük hizmetler bekliyor
Kurum olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de eğitim alanında önemli hizmetlere imza atmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen Ersoy “Yetiştireceğiniz öğrencilerinize, Türk Milli Eğitim müfredatına bağlı olarak vatan ve millet sevgisinin yanında, ulus olma bilincini verirken üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu ülke topraklarının bedelinin nasıl ödendiğini bütün boyutlarıyla anlatmalısınız. Gençlerimiz Atatürk’ü kitabi bilgilerle değil, yaşam felsefesi edinecekleri O’nun en büyük manevi mirası olan ilke ve prensiplerini özümseyerek öğrenmelidir. Hepinizin bildiği gibi okullarımız dinamik idari ve öğretim kadrosuyla yeni bir oluşuma imza atmıştır. Bu oluşum reform niteliğindedir. Şimdi, bunun meyvelerini gördüğümüz başarılar, her alanda artacak ve okulumuz başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir. Bu başarı başta çok yetenekli, çalışkan, azimli Genel Müdürümüz İsmet TİRYAKİ önderliğinde mesai arkadaşları ve siz çok kıymetli sevgili öğretmenlerimizin gayretleri sayesinde olmaktadır ve olacaktır. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları üstün başarısı, dürüstlüğü, Atatürk ilke ve prensipleriyle Antep’in simgesi olmuştur. Bunu siz kıymetli öğretmenlerimize borçluyuz. Bütün gönlümle sizlere Yönetim Kurulumuz adına bir kere daha sevgi ve minnetlerimi sunuyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum” dedi.
Öğretmenler ödüllendirildi
Gazinatep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy günün anısına GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki’ye bir çiçek takdim ederek öğretmenler gününü kutlarken Genel Müdür İsmet Tiryaki de GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel İlkokul Müdürü Uğur Özeren, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman, Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı Hayal Bazoğlu, Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Hekim’e de emeklerinden dolayı günün anısına birer çiçek vererek kutladı. Genel Müdür Tiryaki Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde 5,10,15, 20,25 ve 30 yıl görev yapmış öğretmen ve çalışanlara kıdem plaketleri ve hizmet şeref madalyaları vererek hizmetlerinden dolayı kutladı.
Canan Canbolat son dersini öğretmenlere verdi
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında 19 yıldır başarılı bir şekilde öğretmenlik görevini sürdüren Canan Canbolat emekliye ayrılırken son dersini 24 Kasım Öğretmenler Günü Balosunda öğretmenlere verdi. Canbolat 19 yıl boyunca özveriyle hizmet ettiği kurumda en iyi şekilde görev yapabilmek için elinden geleni yaptığını ifade ederek öğretmen arkadaşlarıyla vedalaştı. GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki hizmetlerinden dolayı Canan Canbolat’a bir teşekkür plaketi vererek teşekkür etti. Konuşmaların ardından Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında görev yapan öğretmenler orkestra eşliğinde gönüllerince eğlendi.

GAZİANTEP

23 Kasım 2019 Cumartesi

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