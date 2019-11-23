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Gaziantep'te 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği Başkan Şahin, öğretmenlerle buluştu

İHA

Gaziantep'te 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği Başkan Şahin, öğretmenlerle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir otelde düzenlenen etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğretmenlerle buluştu, öğretmenler gününü kutladı.
Etkinlikte öğretmenlere seslenen başkan Fatma Şahin, öğretmenlerin büyük fedakarlıklar gerektiren bir konumda yer aldığını bildirerek, “Siz bizim istiklalimiz ve istikbalimizsiniz. Çocuklarımızın kaptanı ve kahramanısınız. Medeniyet kodlarımız, ‘Hiç bilen ve bilmeyen bir olur mu? Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ diyor. 18 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’yi kurarken ‘hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dediğimizde, binanın 4 ana temelini oluşturduk. Birincisi eğitim, ikincisi sağlık, üçüncüsü emniyet ve dördüncüsü adalet. Yola çıktığımızda ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ dedik. O günlerden buraya geldik. Elbette daha yapacak çok işimiz var. Tek başına, Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapacağı bir şey yok. Gücümüzü birleştirmemiz lazım. Eğitim hedefimize hep birlikte erişmemiz gerekiyor. 2014 yılında ilk talimatım, okul onarımlarına yapmak oldu. Okulu ve öğretmeni merkeze aldık. Bu alanda yapılması gereken ne varsa onun için uğraştık. Altyapı belediyeciliği bitmiştir. Artık sosyal ve kültürel belediyecilik yükselen bir değerdir. Bizim birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var. Milli Eğitim Müdürü’müzü ne söylerse söylesin geri çevirmiyoruz. Çünkü kendi şahsına bir şey talep etmediğini çok iyi biliyoruz. Çocuklarımıza gereken önemi ve hassasiyeti göstermekle sorumluyuz. Erdemli bir toplum olmak istiyoruz. Her bir çocuğumuzun gönlüne dokunmak istiyoruz. İyi insan, olmak bizim temel amacımız olmalıdır. Gereğini yapmak için de büyük bir gayret gösteriyoruz” dedi.
"Öğretmenlerimizi seviyoruz"
Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladıklarını söyleyerek, "Gaziantep’te eğitimle ilgili diğer sektörlerde de olduğu gibi hiçbir şey eskisinden daha kötü değil. Bütün sorunlarımızın çözüldüğünü söyleyemeyiz. Ancak şu an devam eden 4 bin dersliğimiz var. İnşaatı tamamlandığında okullarımızın yüzde 70’i tekli eğitime geçmiş olacak. Tamamının geçmesinin içinde yeni yatırımlara ihtiyacımız var. Okullarımız gerek sporla gerek salonlarla ilgili, büyükşehir ve ilçe belediyelerin sayesinde daha çok spor alanına kavuştular. Siz öğretmenleri seviyoruz. Sizlere değer veriyoruz. Bizim yer altı kaynaklarımız yok. En büyük zenginliğimiz insan kaynağımızdır. İyi yetişmeyen insanın geleceğe dair hiçbir şey ifade etmeyeceğiniz siz de benim gibi iyi biliyorsunuz. O yüzden el ele vereceğiz, her çocuğu kendi çocuğumuz gibi kabul edeceğiz. Böylelikle geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da öğretmen olduğunu hatırlatarak, "Çok özel bir meslek, kutsal bir meslek. Sadece 4 duvar arasında eğitim veren bir alan değil, öğretmenler, annelerin babaların değerli yavrularını hiç düşünmeden emanet ettikleri ve onları geleceğe hazırlayan kişilerdir" şeklinde konuştu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, “Eğitmek ve öğretmek, dünyanın en zor işidir. Öğretmenlik, azim ve sabır gerektiren bir meslektir. Bu nedenle siz değerli öğretmenlerimiz, her türlü takdiri hak ediyorsunuz” şeklinde konuştu.
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise, "Öğretmenlik, insanlık tarihinin en eski mesleğidir. Her yeniliğin arkasında bir öğreten vardır. O yüzden ben bir kez daha geleceğimizin en büyük sorumluluklarını taşıyan öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete de, “Vatanını milletini bilen nesiller yetiştirmek konusunda büyük bir gayret gösteriyoruz. Bizler eğitimciler olarak 21’inci yüzyıldaki sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bugün yetiştirdiğimiz evlatlarımızın öncü nesiller olarak yarın bizleri temsil edeceğini biliyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, başkan Fatma Şahin’e günün anısına çiçek hediye edildi. Öğretmenler arasında düzenlenen tenis turnuvasında dereceye girenlere Fatma Şahin tarafından ödülleri verildi.
Etkinlikte, salonu dolduran öğretmenler hep birlikte Bayrak Türküsünü söyledi.

GAZİANTEP

23 Kasım 2019 Cumartesi

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