Zonguldak’ta Hokeyin Sultanları 102 golle fırtına estirdi

Türkiye Hokey Federasyonu’nun düzenlediği 20192020 sezonu Kadınlar Salon Süper Ligini Bolu Belediye sporun ardından ikinci bitiren Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı ilk etapta attığı 107 golle adeta yeni bir Türkiye rekoru kırdı.

Zonguldak’ta düzenlenen Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 20192020 sezonu Kadınlar Salon Süper Ligi birinci etabı tamamlandı. 11 takımın yarıştığı kadınlar süper liginin favori ekibi Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, ilk etabı Bolu Belediye Spor Kulübünün ardından ikinci tamamladı. İkinci etapta şampiyonluğu oynayacak olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, attığı 107 golle hokey camiasında adından bir hayli söz ettirirken, ilk yarıyı 25 puanla tamamladı. Bolu Belediye Spor ile arasında bir puan bulunan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımının gol averajı da 88 oldu. Takımın moralinin yüksek olduğunu ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, ikinci etapta takımın liderliği elde edeceğine ve Süper Lig Türkiye kupasını Gaziantep'e getireceklerini ifade ederek, sporcuları kutladı. Yusuf Kasım'ın baş antrenörlüğün, Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar’ın antrenörlüğünü yaptığı Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımında Meltem Çelık, Fatma Çil, Meryem Oymak, Sinem Alpakan, Emine Çelik, Hazime Kızılırmak, Perihan Küçukkoc, Gamze Özcan, Gamze Zor, Yeter Çelık ve Nurhan Çınar görev alıyor.

GAZİANTEP 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:47

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