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Aralarında HDP ve DBP il/ilçe eş başkanlarının bulunduğu 25 şahıs tutuklandı

İHA

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCKTM örgütlenmesine yönelik operasyonda aralarında HDP ve DBP il/ilçe eş başkanlarının bulunduğu toplam 25 şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCKTM örgütlenmesine yönelik operasyonda aralarında HDP ve DBP il/ilçe eş başkanlarının bulunduğu toplam 25 şahıs tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCKTM örgütlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda cezaevi içdış koordinasyonu yapılanması, kadın alan yapılanması, mali ve ekonomik alan yapılanması, ideolojik alan yapılanması ve örgütün gençliğin faaliyetleri ile ilgili istismar yapılanması içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları uzun süreli yapılan teknik çalışmalar sonucunda tespit edilen, HDP ve DBP il eş başkanlarının aralarında bulunduğu toplam 57 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Gaziantep merkezli 8 ilde 14.11.2019 tarihinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda 54 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 29 şahsa adli kontrol kararı verilmiş olup, aralarında HDP ve DBP il/ilçe eş başkanlarının bulunduğu toplam 25 şahıs ise tutuklandı.

GAZİANTEP

24 Kasım 2019 Pazar

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