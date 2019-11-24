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Ekovitrin yılın starları ödülleri Sani Konukoğlu Vakfı’na Yılın Vakfı Ödülü Vakıf Mütevelli Heyet ...

İHA

Sani Konukoğlu Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Bugüne kadar sayısını bilmediğim kadar çok ödül aldım. Ama vakıf hizmetleri dolayısıyla aldığım ödül benim için en anlamlısıdır" dedi.

Ekovitrin yılın starları ödülleri Sani Konukoğlu Vakfı’na Yılın Vakfı Ödülü Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Sayısını bilmediğim kadar çok ödül aldım ama vakıf hizmetleri dolayısıyla aldığım ödül benim için en anlamlısıdır”

Sani Konukoğlu Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Bugüne kadar sayısını bilmediğim kadar çok ödül aldım. Ama vakıf hizmetleri dolayısıyla aldığım ödül benim için en anlamlısıdır” dedi.
Ekovitrin 18’inci Yılın Starları Ödülleri’nde, Sani Konukoğlu Vakfı yılın vakfı seçildi. İstanbul’da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yerleşkesinde düzenlenen ödül törenine, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ekovitrin Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Özata ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Koçak ile iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.
Hayır işleri bizlere huzur veriyor
Yılın vakfı seçilen Sani Konukoğlu Vakfı adına ödülü SANKO Holding Onursal Başkanı da olan Abdulkadir Konukoğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu’na Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek tarafından takdim edildi.
Abdulkadir Konukoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, “Sani Konukoğlu Vakfı’nı başarısından dolayı yılın vakfı seçilmesi bizleri onurlandı. Hayır işleri bizlere mutluluk ve huzur veriyor. Yaptığı yardımlarla büyük bir sosyal sorumluluk görevini de yerine getiren Sani Konukoğlu Vakfı’nın çalışanlarına ve emek veren herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Tören, konuşmaların ve diğer ödüllerin takdiminin ardından birlikte fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Sani Konukoğlu Vakfi
SANKO, ülke ekonomisine ve istihdama sağladığı katkının yanında, topluma yaptığı hizmetleri kurumsal bir yapı altında toplamak amacıyla 1989 yılında Sani Konukoğlu Vakfı’nı kurdu.
Sani Konukoğlu Vakfı, 1997 yılında Türkiye genelinde 4 bin 500 vakıf arasından “YILIN VAKFI” seçildi. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede, Türkiye’de en çok yardım yapan ilk 10 vakıf arasına girmiştir.
“İşin Hilesi Dürüstlüktür” ilkesini yaşam felsefesi haline getiren Vakfın kurucusu merhum Sani Konukoğlu, sağlığında yaptığı sosyal hizmetler nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar gereği “Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı“na layık görüldü.
Madalya ve Berat, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Çankaya Köşkü’nde düzenlenen törenle, Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na takdim edildi.
Halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerde bulunduğundan dolayı Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na TBMM Başkanlığı’nca” Üstün Hizmet Ödülü”, Gaziantep Üniversitesi’nce “Fahri Doktora Unvanı” ve “Toplumsal Duyarlılık Ödülü”, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce de “Vakıf İnsan” ödülü verildi.
Öncelikli hedefi eğitim, sağlık ve gıda yardımı olan Vakıf, bugüne kadar üçü fakülte binası olmak üzere 22 okul yaptırarak, Milli Eğitim’in hizmetine sunmuştur.
Bir sağlık kompleksi ve iki sağlık ocağı yaptırılıp Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. Gaziantep Devlet Hastanesi’ne iki koroner yoğun bakım ve bir hemodiyaliz, İnegöl Devlet Hastanesi’ne bir hemodiyaliz merkezi kuruldu, çeşitli hastanelere 12 hemodiyaliz cihazı verildi.
Yılda yaklaşık bin 500 üniversite öğrencisine karşılıksız burs veren Vakıf, her yıl ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören ihtiyaç sahibi yaklaşık 10 bin 500 öğrenciye giyim, 10 bin 500 öğrenciye de çantası ile birlikte kırtasiye, yine her yıl ihtiyaç sahibi 45 bin aileye gıda yardımı gerçekleştirmektedir.
Ayrıca merkezi İstanbul’da bulunan Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile 1998 yılında yapılan protokol kapsamında, Gaziantep’te yetişkinlere verilen okuma yazma kursları 2016 yılına kadar Sani Konukoğlu Vakfı’nın desteğinde sürdürülmüştür.19982016 yılları arasında 379 gönüllü öğretmen tarafından açılan 767 kursta bin 3’ü erkek, 9 bin 497’si kadın olmak üzere toplam 10 bin 500 kişi okuryazarlık belgesi almıştır.

GAZİANTEP

24 Kasım 2019 Pazar

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