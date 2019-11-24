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30. Gapshoes fuarı 11-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ...

İHA

İlki 2003 yılında gerçekleştirilen GAPSHOES Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'nın 30'uncusu 1114 Aralık 2019 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) gerçekleştirilecek.

30. Gapshoes fuarı 11-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Ayakkabı sektörü kentimizin ve ülkemizin üretim, istihdam ve ihracatına ciddi katkılar sağlıyor”

İlki 2003 yılında gerçekleştirilen GAPSHOES Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı’nın 30’uncusu 1114 Aralık 2019 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) gerçekleştirilecek.
Yeni pazarlara açılmak isteyen firmalar için buluşma noktası haline gelen ve yılda iki kez yaz ve kış sezonları için gerçekleştirilen fuarın açılış töreni protokolün katılımıyla 11 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 14.00’da yapılacak.
Temsil edilen firma sayısının 300, marka sayısının da bin olduğu fuar düzenlenmeye başlandığı tarihten bugüne istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu ve birçok sektörel dernekoda ile uyum ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilen GAPSHOES Fuarına, Çin, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, İran, Cezayir, Fas, Mısır, Sudan, Özbekistan ve Rusya’dan, yurtiçinden ise başta Gaziantep olmak üzere Adana, Bursa, Çankırı, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Mersin, Osmaniye, Samsun ve Şanlıurfa’dan firmalar katılacak.
Beklenen ziyaretçi sayısının 40 bin olduğu fuar 4 gün boyunca 10:00 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Sanayisi, ticareti, istihdam ve ihracatı ile ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan Gaziantep’te ayakkabı sektörünün önemli bir yeri bulunduğunu dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ulusal ve uluslararası markalara ayakkabı üretimi yapan Gaziantepli ayakkabıcıların ülkemiz ayakkabı ihracatının yaklaşık yüzde 20’lik kısmını tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.
Gaziantep’te yılda iki kez yaz ve kış olmak üzere GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı’nın düzenlendiğini kaydeden Adnan Ünverdi, “Halihazırda tüm sektörü bir araya toplayacak, Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörde sıkıntılar yaşanıyor olsa da büyüme devam ediyor. Ayakkabı, terlik, saraciye, yan sanayimiz, dinamik, heyecanlı, yenilikçi iş gücümüz sayesinde kısa zamanda bu sorunların üstesinden de gelecektir” dedi.
Tanınmış markaların yüzde 8090’ına Gaziantepli imalatçıların üretim yaptığına dikkati çeken Ünverdi, “Hedeflerimiz arasında kentimizden ulusal ve uluslararası markalar çıkarmak var. Tek yapmamız gereken ARGE ve yenilikçi anlayışla üretimlerimizi daha güçlü hale getirmek” şeklinde konuştu.
Adnan Ünverdi, “Sektöründe Türkiye’nin en önemli fuarı olan GAPSHOES’ın 30’uncusunu düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fuarlarımızın düzenlenmesinde bize destek veren herkese teşekkür ediyor, fuarımızın sektörümüze, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP

24 Kasım 2019 Pazar

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