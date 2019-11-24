Fadıloğlu, öğretmenlerini unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fadıloğlu, öğretmenlerini unutmadı

İHA

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü dolayısıyla ilkokul öğretmenleri Seniha Can ile Sevim Şengöksel'i ziyaret etti.

Fadıloğlu, öğretmenlerini unutmadı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü dolayısıyla ilkokul öğretmenleri Seniha Can ile Sevim Şengöksel’i ziyaret etti.
Öğretmenlerinin, Öğretmenler Günü’nü tebrik eden Başkan Fadıloğlu, “Öğretmenlerimi unutmam söz konusu olamaz. Çünkü öğretmenlerimi, anne yarısı olarak görüyorum” dedi.
Öğretmenlerine olan saygısını, sevgisini her fırsatta dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kardeş olan ilkokul öğretmenleri Seniha Can ile Sevim Şengöksel’i evlerinde ziyaret etti. Öğretmenleriyle yakından ilgilenen ve ellerini öperek Öğretmenler Günü tebrikini ifade eden Fadıloğlu, öğretmenleri tarafından verilen öğütleri, tavsiyeleri ve kazandırılan alışkanlıkları yaşamında halen uyguladığını anlattı.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti ve mutluluğu aktaran Öğretmen Seniha Can ile Sevim Şengöksel, kendilerini bu yıl da unutmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ettiler.
“Rıdvan Fadıloğlu ile gurur duyuyorum”
Ziyarete konuşan emekli öğretmen Seniha Can, “Yıllar önce eğitim verdiğim bir öğrencim ile bugün bir arada olmaktan çok mutluyum. Vatan, millet sevgisiyle belediye başkanlığı görevini yürüten Rıdvan Fadıloğlu ile gurur duyuyorum. Bugün Öğretmenler Günü. Sağ olsun her zaman büyüklerine çok değer veren Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, bizi bu sene de unutmadı ve ziyaretimize geldi, Öğretmenler Günü’müzü kutladı. Zamanında verdiğim emeklerin boşa gitmediğini görmek, beni ziyadesiyle memnun ediyor. Rıdvan Fadıloğlu’na çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Vefa dolu geri dönüşler, büyük mutluluk yaşatıyor
Ziyarete konuşan emekli öğretmen Sevim Şengöksel, “Rıdvan bey her yıl Öğretmenler gününde ziyaretime geliyor. Aslında çocukluğundan beri vefalı bir öğrencim, öğretmen olduğum dönemde de hiçbir zaman bırakmadı. Rıdvan bizim evimizin büyük oğlu her zaman. Hani teyzeler anne yarısıdır derler ya, öğretmenler de birer anne yarısıdır aslında. Rıdvan’ı biz her zaman kendi oğlumuz gibi gördük. Ablam da bende Rıdvan’ın öğretmeniyiz, annesi saygıdeğer bir insandı Allah rahmet eylesin. Babası Türkiye’de ilk defa o dönemde öğretmenler için lojman yapan bir insandı. Rıdvan’da iyi bir öğrencimizdi. İyi öğrenciler her zaman hatırda kalır derler ama biz kötü öğrencilerimizi de iyi birer öğrenci yapmak için uğraştık. Bugün çok mutluyum vefakar bir öğrencim telefonla aramasına rağmen, öğretmenler günü ile ilgili duygularını paylaştığı halde bugün ziyaretime geldi. Bu duyguyu hiç kimseyle paylaşamam” ifadelerini kullandı.
Öğretmen, benim için anne yarısıdır
Öğretmeniyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bun öncelikle Sevim öğretmenim ve Seniha öğretmeninim şahsında tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü en içten dileklerimle kutluyorum. Her zaman söylediğim bir şey var, anneler günü, babalar günü, öğretmenler günü gün olarak bir gün olarak kutlana bilir ama, onların bir gün kutlanması mümkün değil. Öğretmen, benim için anne yarısıdır. Annem rahmetli oldu ama ben anne sıcaklığını öğretmenlerimin dizinin dibinde onların avucunda buluyorum. Onun için teşekkür ediyorum. Rabbim her zaman sağlık ve sıhhat versin. Bizde annemizden, babamızdan ve öğretmenlerden aldığımız öğütleri inşallah bizden sonraki nesillere nakış nakış işleyerek bu topraklara sahip olmalarını sağlayacağız. Ben tekrar tekrar sevim öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Allah’tan, sağlık ve sıhhat diliyorum. Bir kez daha tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

24 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey Ampute liderliğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute liderliğini sürdürüyor
Gaziantep emniyeti suç ve suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Gaziantep emniyeti suç ve suçlulara göz açtırmıyor
Kevser öğretmenin, yardım çağrısı cevap buldu
YEREL HABERLER Kevser öğretmenin, yardım çağrısı cevap buldu
Güneş Enerjisi tüm boyutlarıyla GEF’te ele alınıyor
YEREL HABERLER Güneş Enerjisi tüm boyutlarıyla GEF’te ele alınıyor
Şahinbey’in Anısı Şahinbey’de yaşayacak
YEREL HABERLER Şahinbey’in Anısı Şahinbey’de yaşayacak
30. Gapshoes fuarı 11-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Ayakkabı sektörü kentimizin ve ülkemizin üretim, istihdam ve ihracatına ciddi katkılar sağlıyor”
YEREL HABERLER 30. Gapshoes fuarı 11-14 Aralık tarihlerinde ...
Ekovitrin yılın starları ödülleri Sani Konukoğlu Vakfı’na Yılın Vakfı Ödülü Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Sayısını bilmediğim kadar çok ödül aldım ama vakıf hizmetleri dolayısıyla aldığım ödül benim için en anlamlısıdır”
YEREL HABERLER Ekovitrin yılın starları ödülleri Sani Konukoğlu ...
Amasya’da Gaziantep Polisgücü’nden rakiplere gol yağmuru
YEREL HABERLER Amasya’da Gaziantep Polisgücü’nden rakiplere gol ...
Aralarında HDP ve DBP il/ilçe eş başkanlarının bulunduğu 25 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Aralarında HDP ve DBP il/ilçe eş başkanlarının ...
Şehit Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı
Zonguldak’ta Hokeyin Sultanları 102 golle fırtına estirdi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta Hokeyin Sultanları 102 golle fırtına ...
Milletvekili Taşdoğan’dan öğretmenler günü
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan’dan öğretmenler günü
Gaziantep’te 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Gaziantep'te 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği Başkan Şahin, öğretmenlerle buluştu
YEREL HABERLER Gaziantep'te 24 Kasım Öğretmenler Günü ...
Suriyelilerin yaşadıkları şehirlere dönüşü sürüyor Cerablus'tan çıkan yaklaşık 700 kişilik Suriyeli grup Türkiye üzerinden ülkelerine gitti
YEREL HABERLER Suriyelilerin yaşadıkları şehirlere dönüşü ...
SANKO Üniversitesi’ne ziyaret Nizip Özel Ünsal Ören Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’ne ziyaret Nizip Özel Ünsal Ören ...
Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol:88 - Büyükçekmece:73
YEREL HABERLER Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol:88 - ...
MÜSİAD'dan Öğretmenler Günü kutlaması
YEREL HABERLER MÜSİAD'dan Öğretmenler Günü kutlaması
GKV’nin Geleneksel Öğretmenler Günü Balosu coşkulu geçti
YEREL HABERLER GKV’nin Geleneksel Öğretmenler Günü Balosu coşkulu ...
1720 polisin katıldığı operasyonda 61 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 1720 polisin katıldığı operasyonda 61 kişi gözaltına ...
Gaziantep'te 1720 polisle uyuşturucu operasyonu: 61 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1720 polisle uyuşturucu operasyonu: 61 ...
Gaziantep'te 3 ayrı suçtan aranan 62 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 ayrı suçtan aranan 62 şahıs yakalandı
Kışın gribe karşı doğal ilaç: soğan kebabı
YEREL HABERLER Kışın gribe karşı doğal ilaç: soğan kebabı
Gaziantepli Halıcılar Uzakdoğu’dan umutlu döndü
YEREL HABERLER Gaziantepli Halıcılar Uzakdoğu’dan umutlu döndü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X