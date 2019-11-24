Şahinbey Ampute liderliğini sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şahinbey Ampute liderliğini sürdürüyor

İHA

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 31 mağlup ederek, ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şahinbey Ampute liderliğini sürdürüyor

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nı 31 mağlup ederek, ligdeki çıkışını sürdürdü.
Sezona hızlı başlayan içerde ve dışarıda aldığı galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösteren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nı Feyyaz Gözüaçık, Serkan Dereli ve Fatih Şentürk’ün golleriyle 31 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti.
Hedef şampiyonluk
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, takımın ligde iyi bir çıkış yakaladığını belirterek, “Takımımız 4 maçta 4 galibiyet alarak şuanda ligde liderliğini sürdürüyor. Takımımız oynadığı 4 karşılaşmada 26 gol atarak sadece 2 gol yedi. İnşallah sezon sonuna kadar ligi namağlup bir şekilde götürüp hedefimiz yeniden şampiyon olmak. Mayıs ayında Şampiyonlar Ligi maçlarına ev sahipliği yaparak, o kupayı da Gaziantep’imize ve Şahinbey’imize kazandırmak istiyoruz. Alınan galibiyetten dolayı yöneticilerimizi, teknik ekibimizi ve futbolcularımızı tebrik ediyorum” dedi.
“Hedefimize doğru ilerliyoruz”
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, takımın çıkışını sürdürdüğünü belirterek, “Lige iyi bir başlangıç yaptık deplasman ve kendi evimizde oynadığımız maçları kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Alınan galibiyetten ve ortaya konan futboldan dolayı teknik ekibi ve oyuncularımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.
“Sonuçtan memnunum”
Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Halil İbrahim Köprülü, alınan sonuçtan mutlu olduğunu ancak ortaya konan futboldan memnun olmadığını belirterek, “Ligin dördüncü haftasında kendi evimizde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nı ağırladık ve ev sahibi takım olma avantajımızı da kullanarak birçok gol pozisyonlarına girdik. Ancak takımın oyunundan memnun değilim. Bu karşılaşmadan 31 galip gelip haftayı kayıpsız geçirdik. Önümüzdeki haftalarda eksiklerimizi gidereceğiz” ifadelerini kullandı.
“Ligdeki çıkışımızı sürdürdük”
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü oyuncularından Fatih Şentürk, alınan galibiyetle serinin devam ettiğini belirterek, “Rakip dersine iyi çalışmış ve bize karşı dirençli bir oyun ortaya koydu. Ancak biz iyi bir takımız ve nitekim bu maçta da galip gelmesini bildik. İlk haftadan itibaren iyi bir çıkış yakaladık ve bu çıkışımızı 9 hafta boyunca sürdürerek, ligin ilk yarısını lider tamamlamak, ligin ikinci yarısında da şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz. Bizlerin her zaman yanında olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel’e, teknik direktörümüze ve tüm takıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Zor bir maç oldu
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü oyuncularından Serkan Dereli, rakibe karşı gol bulmakta zorlandıklarını belirterek, “Her maça olduğu gibi bu maçada çok çalıştık. Halil hocamızın vermiş olduğu taktikleri sahada uygulamaya çalıştık. Rakibimize karşı gol bulmakta zorlandık. Ancak ilk golü bulduktan sonra oyunu açtık. Akabinde peş peşe goller geldi ve rakip takım karşılaşmada eksik kaldı ve bizim için avantajlı bir durum oluştu. Bizim için zor bir maç oldu ama gelip gelmesini bildik” diye konuştu.

GAZİANTEP

24 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep emniyeti suç ve suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Gaziantep emniyeti suç ve suçlulara göz açtırmıyor
Fadıloğlu, öğretmenlerini unutmadı
YEREL HABERLER Fadıloğlu, öğretmenlerini unutmadı
Kevser öğretmenin, yardım çağrısı cevap buldu
YEREL HABERLER Kevser öğretmenin, yardım çağrısı cevap buldu
Güneş Enerjisi tüm boyutlarıyla GEF’te ele alınıyor
YEREL HABERLER Güneş Enerjisi tüm boyutlarıyla GEF’te ele alınıyor
Şahinbey’in Anısı Şahinbey’de yaşayacak
YEREL HABERLER Şahinbey’in Anısı Şahinbey’de yaşayacak
30. Gapshoes fuarı 11-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Ayakkabı sektörü kentimizin ve ülkemizin üretim, istihdam ve ihracatına ciddi katkılar sağlıyor”
YEREL HABERLER 30. Gapshoes fuarı 11-14 Aralık tarihlerinde ...
Ekovitrin yılın starları ödülleri Sani Konukoğlu Vakfı’na Yılın Vakfı Ödülü Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Sayısını bilmediğim kadar çok ödül aldım ama vakıf hizmetleri dolayısıyla aldığım ödül benim için en anlamlısıdır”
YEREL HABERLER Ekovitrin yılın starları ödülleri Sani Konukoğlu ...
Amasya’da Gaziantep Polisgücü’nden rakiplere gol yağmuru
YEREL HABERLER Amasya’da Gaziantep Polisgücü’nden rakiplere gol ...
Aralarında HDP ve DBP il/ilçe eş başkanlarının bulunduğu 25 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Aralarında HDP ve DBP il/ilçe eş başkanlarının ...
Şehit Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı
Zonguldak’ta Hokeyin Sultanları 102 golle fırtına estirdi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta Hokeyin Sultanları 102 golle fırtına ...
Milletvekili Taşdoğan’dan öğretmenler günü
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan’dan öğretmenler günü
Gaziantep’te 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Gaziantep'te 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği Başkan Şahin, öğretmenlerle buluştu
YEREL HABERLER Gaziantep'te 24 Kasım Öğretmenler Günü ...
Suriyelilerin yaşadıkları şehirlere dönüşü sürüyor Cerablus'tan çıkan yaklaşık 700 kişilik Suriyeli grup Türkiye üzerinden ülkelerine gitti
YEREL HABERLER Suriyelilerin yaşadıkları şehirlere dönüşü ...
SANKO Üniversitesi’ne ziyaret Nizip Özel Ünsal Ören Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’ne ziyaret Nizip Özel Ünsal Ören ...
Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol:88 - Büyükçekmece:73
YEREL HABERLER Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol:88 - ...
MÜSİAD'dan Öğretmenler Günü kutlaması
YEREL HABERLER MÜSİAD'dan Öğretmenler Günü kutlaması
GKV’nin Geleneksel Öğretmenler Günü Balosu coşkulu geçti
YEREL HABERLER GKV’nin Geleneksel Öğretmenler Günü Balosu coşkulu ...
1720 polisin katıldığı operasyonda 61 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 1720 polisin katıldığı operasyonda 61 kişi gözaltına ...
Gaziantep'te 1720 polisle uyuşturucu operasyonu: 61 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1720 polisle uyuşturucu operasyonu: 61 ...
Gaziantep'te 3 ayrı suçtan aranan 62 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 ayrı suçtan aranan 62 şahıs yakalandı
Kışın gribe karşı doğal ilaç: soğan kebabı
YEREL HABERLER Kışın gribe karşı doğal ilaç: soğan kebabı
Gaziantepli Halıcılar Uzakdoğu’dan umutlu döndü
YEREL HABERLER Gaziantepli Halıcılar Uzakdoğu’dan umutlu döndü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X