Gaziantepli Öğrenciler Romanya’da ‘Mutlu Öğrenci İçin Mutlu Okul Projesi’nde ilk adım Romanya

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'de eğitim öğretim hizmetlerini başarıyla sürdüren Hayri Osman Külekçi İlkokulu öğrencileri, Türkiye, Romanya, İtalya, İspanya, Bulgaristan, Hırvatistan ortaklı Erasmus+ KA229 ‘ Happy schools for happy students ‘ projesinin ilk durağı olan Romanya’nın Craiov kentine gitti. Öğrencilere Okul Müdürü Yusuf Sökmen başkanlığında Proje Koordinatörü Sınıf Öğretmeni Tuğba Gindirga ve okulun İngilizce Öğretmeni İlkay Karaköçek eşlik ediyor.



Hayriye Osman Külekçi İlkokulu öğrencilerinin Avrupa'daki ilk durağı Romanya oldu. Sabah saatlerinde Adana’dan İstanbul aktarmalı bir uçakla Romanya’nın Craiova kentine giden öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde kolları sıvayarak hazırlıklara başladı. Kafile Başkanı Hayriye Osman Külekçi İlkokulu Müdürü Yusuf Sökmen 6 öğrenci ve 2 öğretmenden oluşan kafilenin proje kapsamında Romanya’nın Craiova kentine ulaştığını, beş gün sürecek olan ziyaretlerle ilgili son çalışmaların yapıldığını ifade ederek projenin başarılı geçmesi için gerekli her türlü çalışmayı yürüteceklerini sözlerine ekledi. 2529 Kasım tarihleri arasında Romanya'da bulunacak olan öğrenciler, dikiş nakış, ahşap oymacılığı gibi atölyelerde üretici ve geri dönüşüm çalışmaları yapılacak. Çocukların becerileri gelişecek ve üretmeyi öğrenecekler. İngilizce konuşacaklar ve dil becerileri gelişecek. Öğrenciler yöresel elbiseler yapmayı ve halı dokumayı da öğrenecekler. Romanya’da alanında örnek iyi uygulamaların olduğu okulları ziyaret edecek olan Gaziantepli öğrenciler; el sanatları, bilişim, drama, halk oyunları ve müzik gibi alanlarda yeni tecrübeler edinecek ve Gaziantep'in tarihini ve kültürünü de tanıtacak.

