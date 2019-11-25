Anka Hastanesi 2020’de yatırımlarını sürdürecek 2020’de Anka hastanesi sağlık turizmine öncülük yapacak

Gaziantep Özel Anka Hastanesi yönetimi, hastanenin seçkin hekim kadrosuyla birlikte aylık değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Gaziantep Özel Anka Hastanesi Genel Müdür Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram, 2020 yılı için sağlık sektöründeki hizmeti üst sıralara taşıyacak plan ve projeleri olduğunun altını çizdi.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nin aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdür Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram, Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Medikal Direktör Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, Başhekim Dr. Fırat Dalgıçer ve Finans Koordinatörü Yaşar Ağdağ ve hastanenin hekim kadrosunun hazır bulunduğu toplantıda hastanenin genel durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Yapılan görüşmede ayrıca doktorların görev yaptıkları süre zarfında ortaya çıkan gereksinimleri, istek ve beklentileri de dinlendi.

Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram, hasta talep ve beklentilerin doğru tespit edilerek, hasta memnuniyeti odaklı çalışmalarla hastalara fayda sağlamanın hastanenin temel politikalarından biri olduğunu belirterek, bundan sonra da, bu tür toplantıların devam edeceğini ve daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla gereken tüm özveriyi göstereceklerini dile getirdi.

"Kentimizi sağlık alanında turizm merkezi yapmak istiyoruz"

Uzman Dr. Av. Bayram, “Güncel tıbbi yaklaşımları, hasta memnuniyetini ve halk sağlığını önemseyen hastanemiz kısa zamanda büyük başarılara imza attı. Dünyanın birçok ülkesinden hasta artık tedavi için Gaziantep’i tercih ediyor. Gaziantep’i sağlık turizmi merkezi haline getirmek en büyük isteğimiz. 2020 yılı için sağlık sektöründeki hizmet skalasını üst sıralara taşıyacak plan ve projelerimiz var. Bu projelerle kaliteli sağlık hizmeti anlayışımızı daha iyi noktalara getireceğimize inanıyoruz. Güçlü hekim kadromuza bu anlamda güveniyor ve bu yıl gösterdikleri üstün performanslarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Verimli geçen toplantı sonrası doktorlar böyle bir ortam hazırladığı için Gaziantep Özel Anka Hastanesi yönetimine teşekkürlerini dile getirdi.

GAZİANTEP 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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