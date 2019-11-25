Gaziantep Polisgücü’ne Trophy öncesi Süper Lig dopingi

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya’da düzenlenen 20192020 Sezonu Erkekler Salon Süper Ligi birinci etabında Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Takımı liderlik koltuğunda yerini garantiledi.

Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, THF Başkan Vekili Bayram Yüksel ve Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan’la maç izleyerek sporcuları kutladı. Avrupa Trhopy Lig öncesi Süper Ligde moral bulan Gaziantep Polisgücü Sporu Başkan Kaplan yalnız bırakmıyor. Sporculara moral veren Kaplan ligi lider bitireceklerine inandığını ifade ediyor.

Amasya’da gerçekleştirilen Türkiye Hokey Federasyonunun 20192020 Sezonu Erkekler Salon Süper Ligi birinci etabında liderlik koltuğuna oturan Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Takımı, bu günkü maçlarında da rakiplerine adeta gol yağdırdı. Yusuf Kasım’ın baş antrenör, Mustafa Karalar ve Ayşe Kasım’ın antrenörlüğünü üstlendiği takımda Ali Akın Özkılıç, Yusuf Yaşar, Muhammed Oran, Numan Poyraz, Celal Aydın, Reza Norouzzadeh, Behdad Beiranvand, Akif Çetiner, Furkan Özkılıç, Samet Aybaba Ceylan, Mustafa Doğan ve Vakıf Can Kılıç görev alıyor. Amasya’da takımı yalnız bırakmayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve Başkan Vekili Celal Akarçay, sporculara moral vererek maçları yakından takip ediyor. Salon Süper Liginde liderliğe oturan ve sezonu şampiyon olarak bitirmek isteyen Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı bugünkü maçlarında Kahramanmaraş Hokey Takımını 92’lik skorla, Konya Hokey Takımını ise 112’lik farklı bir skorla yenerek ligdeki puanını 18’e çıkardı, Süper Ligde şu ana kadar 61 gol atan ekibin lig sonunda gol rekoru kıracağına kesin gözüyle bakılıyor.

Amasya emniyet müdürü Fahri Bulut lideri kutladı

Türkiye’nin dünyada ki gururu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Erkek Hokey Takımını maç öncesi kutlayan ve moral veren Amasya İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, sporcularla uzun uzun sohbet etti. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan’ı da kutlayan Amasya İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel ve Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Kaplan’dan Avrupa öncesi yürütülen çalışmalar ve Trophy ligi hakkında bilgiler aldı. Başkan Kaplan, kadın ve erkek takımlarının 2020 içerisinde gerek salon gerekse açık alan Avrupa Şampiyonalarında Avrupa Trhopy Liginde Türkiye’yi temsil ettiklerini ifade ederek, Trophy öncesi takımın Süper Ligde elde ettikleri sonuçlarla moral bulduğunu da sözlerine ekledi.

GAZİANTEP 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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