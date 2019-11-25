Bacayı temizlerken caddeye düşen kadın hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bacayı temizlerken caddeye düşen kadın hayatını kaybetti

İHA

Gaziantep'te evinin bacasını temizlemeye çalışırken ayağının altındaki briketin devrilmesi sonucu caddeye düşen kadın hayatını kaybetti.

Bacayı temizlerken caddeye düşen kadın hayatını kaybetti

Gaziantep’te evinin bacasını temizlemeye çalışırken ayağının altındaki briketin devrilmesi sonucu caddeye düşen kadın hayatını kaybetti.
Olay, İslahiye ilçesi Hürriyet Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Bacayı temizlemek için evinin damına çıkan 48 yaşındaki Nevin Kaya, üzerine bastığı briketin devrilmesi sonucu ikinci kattan caddeye düştü. Çevredekilerin yardımıyla olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaya’nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin İslahiye'nin İdilli Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

GAZİANTEP

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tramvayda çiğ köfte ve baklava partisi
YEREL HABERLER Tramvayda çiğ köfte ve baklava partisi
Gaziantep Polisgücü’ne Trophy öncesi Süper Lig dopingi
YEREL HABERLER Gaziantep Polisgücü’ne Trophy öncesi Süper Lig ...
Anka Hastanesi 2020’de yatırımlarını sürdürecek 2020’de Anka hastanesi sağlık turizmine öncülük yapacak
YEREL HABERLER Anka Hastanesi 2020’de yatırımlarını ...
Gaziantepli Öğrenciler Romanya’da ‘Mutlu Öğrenci İçin Mutlu Okul Projesi’nde ilk adım Romanya
YEREL HABERLER Gaziantepli Öğrenciler Romanya’da ‘Mutlu Öğrenci İçin ...
Tedavi edilen kuşlar doğaya salınıyor Tedavisi tamamlanan 135 kuş doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Tedavi edilen kuşlar doğaya salınıyor Tedavisi ...
Şahinbey Ampute liderliğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute liderliğini sürdürüyor
Gaziantep emniyeti suç ve suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Gaziantep emniyeti suç ve suçlulara göz açtırmıyor
Fadıloğlu, öğretmenlerini unutmadı
YEREL HABERLER Fadıloğlu, öğretmenlerini unutmadı
Kevser öğretmenin, yardım çağrısı cevap buldu
YEREL HABERLER Kevser öğretmenin, yardım çağrısı cevap buldu
Güneş Enerjisi tüm boyutlarıyla GEF’te ele alınıyor
YEREL HABERLER Güneş Enerjisi tüm boyutlarıyla GEF’te ele alınıyor
Şahinbey’in Anısı Şahinbey’de yaşayacak
YEREL HABERLER Şahinbey’in Anısı Şahinbey’de yaşayacak
30. Gapshoes fuarı 11-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Ayakkabı sektörü kentimizin ve ülkemizin üretim, istihdam ve ihracatına ciddi katkılar sağlıyor”
YEREL HABERLER 30. Gapshoes fuarı 11-14 Aralık tarihlerinde ...
Ekovitrin yılın starları ödülleri Sani Konukoğlu Vakfı’na Yılın Vakfı Ödülü Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Sayısını bilmediğim kadar çok ödül aldım ama vakıf hizmetleri dolayısıyla aldığım ödül benim için en anlamlısıdır”
YEREL HABERLER Ekovitrin yılın starları ödülleri Sani Konukoğlu ...
Amasya’da Gaziantep Polisgücü’nden rakiplere gol yağmuru
YEREL HABERLER Amasya’da Gaziantep Polisgücü’nden rakiplere gol ...
Aralarında HDP ve DBP il/ilçe eş başkanlarının bulunduğu 25 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Aralarında HDP ve DBP il/ilçe eş başkanlarının ...
Şehit Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Mustafa Akkaya memleketine uğurlandı
Zonguldak’ta Hokeyin Sultanları 102 golle fırtına estirdi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta Hokeyin Sultanları 102 golle fırtına ...
Milletvekili Taşdoğan’dan öğretmenler günü
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan’dan öğretmenler günü
Gaziantep’te 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Gaziantep'te 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği Başkan Şahin, öğretmenlerle buluştu
YEREL HABERLER Gaziantep'te 24 Kasım Öğretmenler Günü ...
Suriyelilerin yaşadıkları şehirlere dönüşü sürüyor Cerablus'tan çıkan yaklaşık 700 kişilik Suriyeli grup Türkiye üzerinden ülkelerine gitti
YEREL HABERLER Suriyelilerin yaşadıkları şehirlere dönüşü ...
SANKO Üniversitesi’ne ziyaret Nizip Özel Ünsal Ören Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’ne ziyaret Nizip Özel Ünsal Ören ...
Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol:88 - Büyükçekmece:73
YEREL HABERLER Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol:88 - ...
MÜSİAD'dan Öğretmenler Günü kutlaması
YEREL HABERLER MÜSİAD'dan Öğretmenler Günü kutlaması
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X