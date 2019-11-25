Tarlada traktör devrildi: 1 ölü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tarla sürdüğü esnada devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Yeniceli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilik yapan Halil İbrahim Demir (28) kendisine ait tarlayı pulluk takılı traktörüyle sürdüğü esnada devrilerek ters dönen traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GAZİANTEP 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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