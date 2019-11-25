Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Halil İbrahim Demir(29), tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalarak, hayatını kaybetti.
Kaza, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yeniceli Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Demir´in tarlasını sürmek için kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, devrildi. Demir, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Halil İbrahim Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Demiri´n cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
GAZİANTEP
25 Kasım 2019 Pazartesi
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