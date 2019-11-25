Çevreye rastgele ateş açan 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep’te çevreye rastgele ateş ettikleri tespit edilen 3 şüpheli polisler tarafından silahlarıyla beraber yakalandı.

Gaziantep Üniversitesi karşısı kafeler bölgesinden silah sesleri geldiği yönünde bilgiler alınması üzerine, harekete geçen Gaziantep polisi şüpheli şahısların silah sesi gelen ikametin penceresinden rastgele çevreye ateş ettikleri tespit etti. Şahıslar polis tarafından bulundukları ikametten çıkartılarak ateş ettikleri ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin incelemelerinde, H.K.’nin “Uyuşturucu Madde Bulundurmak”, Ü.D.’nin “6136 sayılı kanuna muhalefet, kumar oynanması için yer sağlamak, adam öldürmek, uyuşturucu madde bulundurmak”, çevreye ateş eden C.A.’nın ise “Basit yaralama, aileye karşı kötü muamele” suçlarından kayıtlarının olduğu anlaşıldı.

Yakalanan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

GAZİANTEP 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:23

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.