Kısa molada spor alanları doldu taştı Başkan Fadıloğlu: “Gençler hareketli yaşamı tercih etti”

2020 eğitimöğretim yılı 1. ara tatil döneminde Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sportif faaliyetlere öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Tesislerin adeta dolup taştığı kısa molada gerçekleştirilen etkinliklerinden 3 bine yakın öğrenci yararlandı.

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde 1822 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen 6 farklı spor organizasyonuna 83 farklı okuldan 3 binin üzerinde öğrenci katıldı. ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ara tatili; Gençlik Kampı, basketbol, badminton, futbol, satranç şenlikleri, temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları etkinlikleriyle oldukça eğlenceli değerlendirdiler.

Arkadaşlarının yanı sıra velileri ve öğretmenleriyle birlikte spor faaliyetlerine katılma imkanı elde eden öğrenciler, ara tatil dönemine özgü gerçekleştirilen özel etkinliklerde moral depolayarak, eğitimöğretim yılına çok daha güçlü bir motivasyonla başladılar.

Hedeflenen noktaya ulaşıldı

Ara tatil döneminde çocukların ve gençlerin hareketli bir yaşamı tercih ettiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirilen sportif faaliyetlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz spor faaliyetlerine çocuklarımız ve gençlerimiz büyük ilgi göstererek hareketli bir yaşamı tercih ettiler. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ara tatil dönemlerinde gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsayan iş birliği protokolünü imza altına aldığımız törende ‘Okula Kısa Bir Mola Haydi Çocuklar, Gençler Doğaya Spora, Sanata’ demiştik. Öğrencilerimiz, bu çağrımıza kulak vererek tatili oldukça verimli bir şekilde değerlendirdiler. Birinci ara tatil döneminde Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği standartlarda arzu edilen, hedeflenen noktaya ulaşıldı. Bol bol moral depolayan öğrencilerimiz, güçlü bir konsantrasyonla çok daha fazla motive olmuş bir şekilde eğitimöğretim yılına kaldıkları noktadan devam edecekler. Ben eğitimöğretim faaliyetlerinde tüm öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum. Ara tatil döneminde gerçekleştirilen etkinliklerde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GAZİANTEP 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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