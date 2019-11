Gaziantep kadınlar için turuncuya boyandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ortaklığında Kadınlara Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin (UNİTE) Kampanyası kapsamında, “Gaziantep’i Turuncuya Boyama” etkinliği; Gaziantep Sanat Merkezi avlusunda düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova’nın katıldığı etkinlikte; sanat merkezi turuncu ışıklar ve balonlarla donatıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri öncülüğünde her yıl 25 Kasım10 Aralık’ta yürütülen “16 Günlük Aktivizm ve Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası” bu yıl startını Gaziantep’te verdi.

Şahin: ekonomik kalkınmanın kilidi kadınlardır

Kadınlara dönük şiddetin ortadan kaldırılması için gereken tedbirlere değinilen etkinliğin açış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadınsız demokrasi ve kalkınma olamayacağını belirterek, “Eğitimde önce kadın, sağlıkta önce kadın, istihdamda önce kadın, kadına yönelik şiddete son noktasında da çalıştık. Eğitim en önemli meselemizdi. ‘Haydi, Kızlar Okula’ kampanyasıyla okula gidemeyen çocukların okullaşmasıyla ilgili çok önemli bir devlet duruşu sergilendi. Kadının önünde bütün engelleri kaldırmak ve toplumsal hayatta güçlendirmek için kız çocuklarının güçlendirilmesi gerekliliği görülerek yola çıkıldı. Sağlıkta dönüşümde özellikle anne ve bebek ölümlerine karşı tedbirler alındı. 18 yaşına kadar bütün sağlık hizmetlerinden faydalanması sağladık. Bunlar en çok kız çocuklarımızın bireysel güçlenmesi için önemli adımlardı. Kız çocuklarının okullaşmaya başladığı zaman istihdamda yüzde 20’lerde olduğunu gördük. Ekonomik kalkınmasının kilit noktası toplumun yarısının aklını potansiyelini kalkınmanın bir parçası yapmaktı. Bu yüzden hep birlikte istihdamın önünde kadının önündeki engeli kaldırmak için bir paket hazırlandı. Bu aile paketinin içinde doğum izninden, süt iznine, esmek çalışmaya kadar hem kariyer hem çocuk yapılabileceğini birinin diğerine engel olmayacağını, kadının güçlenmesinin aileyi zayıflatmayacağını, güçlü kadının güçlü bir ailenin altyapısını oluşturacağını ve birinin diğerinin alternatifi olmayacağını gösterdik. Burada en büyük uygulamada belediye ve yerel yönetimler. Önce kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığım sırada da bütün sivil toplum örgütleriyle çok büyük hukuki uygulama destek verdik. Ve Avrupa Konseyi’nde bu konuda en güçlü çalışan ülkelerden biri olarak onaylandı. Belediye’nin başına geçtiğimde özellikle kadın yöneticilerin ‘haydi kızlar yönetime’ deyince kadınların alanda olması gerektiğini gösterdik çünkü belediye başkanlığı bir kadın işi olarak görülüyordu. Bunun bir cinsiyet meselesi değil ehliyet ve liyakat meselesi olduğunu, kim ehilse, kim altyapısını iyi oluşturduysa onun bu makamda olması gerektiğini ispatlaması için ilk başta kurumsal kapasitemizi buna göre oluşturduk. Gaziantep Büyükşehir’de Fen İşleri, Mali Hizmetler, Çevre Koruma ve Kontrol, Ekonomik Gelişimi ARGE ve İnovasyon, Kültür ve Turizm, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlıkları kadın tarafından yönetilmektedir. Hepsi güçlü, eğitimli ve ehliyetli kadınlardır. Güçlü ve disiplinli bir şekilde işinin hakkını vererek gece gündüz çalışmaktadır. Böyle başladığımız bir kurumda kadın yaşamına, sorununa dair ne varsa güçlü bir çalışma yaptık. ‘Haydi! Kızlar Okula Kampanyası’ devamı niteliğinde ‘Gelin Etmeyin Okula Gönderin’ kampanyasıyla 19 sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımızla kapı kapı dolaşarak okumayan kızlar için konuşuldu, aileler ikna edildi. Kadın sağlığı için birçok çalışma yapıldı. Özellikle kanserde teşhis çok önemliydi, bunun için yapılan çalışmalarla onlarca kadınımızın hasta olduğu tespit edildi. İstihdam alanında kadının yer alması ayrı bir konuydu. Bunun için açılan kreşlerle çalışan kadınlarımıza kreş desteği verdik” dedi.

Çok ciddi eğitim programları verildi

GASMEK’lerin markalaştığını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

“Burada özellikle meslek edindirme sertifika programları sağlandı. Kadınların istediği alanda istediği eğitimi alması için önemli çalışmalar yapıldı, büyük destekler verildi. En önemli sorunlarımızdan biriside kadına yönelik şiddet. Bir halk sağlığı sorunu, insan hakkı ihlalidir. Bugün kadına yönelik şiddet yönelik sıfır toleranslı bir devlet duruşu vardır. Çıkan hukuki düzenleme dünyanın en önemli düzenlemesidir. Uygulamalarla ilgili net bir duruş vardır. Kadını güçlendirirken erkeğin zihnindeki kadına yönelik bir farklı önyargıların farklı uygulamaların önlenmesi için erkeklerimizden başlayarak çok ciddi eğitim programları verildi. Bu konuda kadın kadına konuşulmayacağı gerektiğini erkekleri mutlaka masaya getirilmesi gerektiği ve onlarla çözülmesi gerektiğini düşünerek buna göre çalışmalar yaptık. Bu meseleyi tamamen bitirecek düzenlemeler için bugün buradayız. Dünya’daki farkındalığı arttırmak için bu kampanyayı yapıyoruz. Meydanımızın en güzel ve tarihi yapısında hep birlikte Gaziantep özelinde Türkiye ve Dünya genelinde turuncuya boyayacağız.”

Varbanova: Gaziantep'in ortağımız olmasından mutluluk duyuyoruz

BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi Ülke Direktörü Asya Varbanova ise, BM ve birçok kuruluşun başlattığı 16 günlük kampanyanın 10 Aralık'ta biteceğini aktararak, "Bu kampanyaların 10 Aralık'ta bitmesi tesadüf değil çünkü o gün Uluslararası İnsan Hakları Günü. Kadının saygınlığı ve hakları korkunç bir şekilde suiistimal ediliyor ancak bu durum maalesef pek çok ülkede ve toplumda sürmektedir. Çünkü bu konu pek çok kadının, kız çocuğunun kamusal alanlarda güvenli vakit geçirebilmesi için kritik önem taşımaktadır. Bizler bu kamusal alanlarda huzur ve güvenli yaşamanın sadece kadınlar için değil, herkes için mümkün olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda Fatma Şahin'e teşekkür ederiz. Gaziantep'in ortağımız olmasından mutluluk duyuyoruz. O zaman kadına yönelik şiddetin önlenmesi yönünde hep beraber hareket edelim, adım atalım” diye konuştu.

Rodriguez: her üç kadından birişiddete maruz kalıyor

BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez de Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 16 gün boyunca New York ve Mısır'da da ünlü mekanların turuncuyla donatılacağından bahsederek şunları söyledi: “Dünya’nın birçok yerinde kadına ve kız çocuğuna şiddetin yaygın bir gerçek. 2030 gündeminin sürdürülebilir hedefleri arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi olduğunu görüyoruz. 16 günlük etkinlikler kapsamında kadınlara, kız çocuklarına kamu ve özel alanlarda güvenli ortam yaratılması hedefliyor. İstatistiklere bakıldığında her üç kadından birinin hayatı boyunca bir şekilde şiddete maruz kaldığı görülüyor."

Konuşmaların ardından protokol butonlara bastı, Gaziantep Sanat Merkezi’ni ışık ve balonlarla turuncu renge bezedi.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, “Karanlığı Aydınlat” kampanyasıyla kamusal alanda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete son vermek, güvenli şehirler yaratılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Kampanyanın ilham kaynağı ise, yanıp sönen ışıklarıyla dayanışma gösteren ve birbirlerini koruyan ateş böcekleri oldu.

