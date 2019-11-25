Ayakkabı hırsızlarına suçüstü

Gaziantep çarşı mahalle bekçileri tarafından binalardan ayakkabı çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri ile çarşı mahalle bekçilerince, Güvenevler mahallesi 14 nolu cadde üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 şüpheli şahsın ellerindeki poşetlerin içerisinde 3 ayrı binadan çalınan ayakkabılar yakalandı. D.Y ve E.B isimli şüpheliler gözaltına alındı.
GAZİANTEP
25 Kasım 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:48
- GÜNEŞ 07:12
- ÖĞLE 12:22
- İKİNDİ 15:01
- AKŞAM 17:23
- YATSI 18:42