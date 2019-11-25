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Dünya Diş Hekimleri Günü’nde beyaz önlük giydiler

İHA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde 130 öğrenci,Dünya Diş Hekimleri Günü'nde beyaz önlük giyme heyecanını yaşadı.

Dünya Diş Hekimleri Günü’nde beyaz önlük giydiler

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni’nde 130 öğrenci,Dünya Diş Hekimleri Günü’nde beyaz önlük giyme heyecanını yaşadı.
GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Pırıl pırıl gençlerimiz çok yorucu bir maratondan sonra bileklerinin hakkıyla Türkiye’nin önemli üniversitelerinden birisinde, diş hekimi olmak üzere eğitim almak için buraya geldiler. Laboratuvar şartları, hocaları ve bağımsız bir binasıyla kaliteli eğitim veren bir üniversitede oldukları için ayrıca şansları var. Pratik uygulama açısından çok donanımlı bir üniversitedeler. İstiyoruz ki burada her şeyiyle mükemmel yetişsinler” diye konuştu.
"Siz sanatçı elçilersiniz"
Öğrencilere tavsiyelerini sıralayan Prof. Dr. Gür konuşmasında "Biz ne kadar iyi bir eğitim verirsek verelim asıl önemli olan sizin ruhunuzdaki başarma arzunuz. Bu sizi hem iyi bir hekim yapacak hem de toplum nezdinde itibarınızı koruyacaktır. Önlük giydiğinizde artık üzerinize yeni bir yük giymiş oluyorsunuz. Bu önlükle birlikte siz dürüstlükten, adaletten, hastalarınıza sabırla muamele etmekten ve en önemlisi de hasta tedavi ederken acılarınızı unutmaktan vazgeçmeyeceksiniz. Çünkü hekimlik böyle bir şey. Siz Allah tarafından bu insanlığın mutluluğu ve acılarını dindirmek üzere gönderilmiş olan sanatçı elçilersiniz. Dolayısıyla sanatkar işini titizlikle yapar, alelade yapmaz. İşi yapacak, yaparken de muhatabını ve muhatabının yanındaki hasta yakını da dahil olmak üzere incitmeden onları mutlu edecek. Gaziantep Üniversitesi’nden özellikle bu önlükleri giydiğiniz için mutlusunuz ama aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi’nin kimliğini kullanacağınız için de sizden istirhamım; o kimliğe, önlüğe, o saflığa ve o dürüstlüğe hiçbir zaman halel getirmeyin. İyi hekimler olarak buradan mezun olun. Hocalarınızın kıymetini bilin" ifadelerini kullandı.
"İyi insan olun"
GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Erciyas ise,Diş hekimliğinin yalnızca bir meslek olmadığını; diş hekimliğinin hekimlik, bilim, sanat, estetik ve tüm bunların ötesinde bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Erciyas, “Beyaz önlük giyme töreni, hekim olma yolunda atacağınız ilk adımınız olacaktır. Önemli ve itibarlı bir mesleğin mensubu olup hayallerinizi gerçekleştirmek için iyi imkanlara sahip olacaksınız. Ama bunlardan hiçbirisi iyi bir insan olmaktan daha değerli değil. Hele hekimlik gibi doğrudan insana dokunan bir mesleğin mensupları olarak bu zorlu ve mukaddes yolculukta iyi insan olmayı ihmal etmeyin” şeklinde konuştu.
"Bu hafta bizim için bir bayram"
Gaziantep Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasan Karabay ise, bu haftanın kendileri için bir bayram olduğunu, 1824 Kasım Diş Hekimlerinin Kuruluş Günü Haftası olarak kutlandığını belirtiği konuşmasında, "1824 Kasım arası bir başka özel günümüz başımızın tacı, velinimetimiz, hocalarımızın, öğretmenlerimizin de öğretmen günü olması dolayısıyla hep beraber bu güzel günü kutlamak için bir aradayız. Beyaz hayatımıza çok önemli bir renk. Ak, akça, pak, temiz deyince beyaz akla geliyor. Tarih boyunca saflığı, temizliği, masumiyeti, doğruluğu ve ferahlığı simgelemiş olan beyaz rengin hayatını insanların iyiliğine adamış olan biz hekimlerin de sembolü olması tesadüf değildir. Bugün burada büyük bir onurla giyeceğiniz ve bir anlamda mesleki üniformamız olan beyaz önlük size bir yanıyla ciddi sorumluluklar da yükleyecektir. Biliniz ki ömrünüz, giydiğiniz üniformanın hakkını vermek için yapacağınız fedakarlıklarla geçecektir. Çünkü hekim demek insanların en özelini paylaştığı bilgisine, hikmetine güvenle sığındığı hikmet sahibi olan demektir. hekimlik bu yüzden kutsal bir meslektir. Artık çok çalışmalısınız, çok çalışmalıyız. İyi hekimler olmalıyız. Unutulmaması lazım ki toplumun bize hep ihtiyacı var" diye konuştu.
Konuşmaların sonrasında, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Avni Gökalp, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Erciyas,Gaziantep Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasan Karabayve akademisyenlerin öğrencilere önlüklerini giydirdiği törene öğrencilerin aileleri de katıldı.

GAZİANTEP

25 Kasım 2019 Pazartesi

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