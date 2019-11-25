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Yavuzeli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

İHA

Yavuzeli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle Kutlandı

Yavuzeli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Yavuzeli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle Kutlandı
Yavuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç tarafından Atatürk büstüne çelenk konulması ile başlayan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Rumkale Kültür Merkezinde devam etti. Yavuzeli Kaymakamlığı Rumkale Konferans Salonunda düzenlenen törende Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç tarafından yapılırken, Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ve İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili konuşmasını yaptı. Haci Sait Korkmaz ilkokulu öğrencisi Hilal Taş“Sevgili Öğretmenim” adlı şiirini, Mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Haci Sait Korkmaz ortaokulu Öğretmenlerinden Dürdane Torun, Kıdemli öğretmenler adına ise ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İmam Ali Eryiğit konuşmalarını yaptı. Haci Sait Korkmaz ilkokulu ve ortaokulu öğrencilerinin öğretmenler günü dolayısıyla hazırladıkları video izlendi. Haci Sait Korkmaz ortaokulu Öğretmenlerinden Mehtap Kaplan yönetiminde hazırlanan işaret dili öğrencilerin oynadığı gösteri izlendi. Haci Sait Korkmaz ortaokulu ve ortaokulu Öğretmenlerinden oluşan koro dinlendi. Emekliye ayrılacak olan ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İmam Ali Eryiğit’e İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın tarafından teşekkür plaket verildi. ‘‘24 Kasım Öğretmenler Günü’’ dolayısıyla düzenlenen Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışmasında 1. Olan öğrencilere İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın, 2. Olan Öğrencilere Belediye Başkanı M. Kemal Sakaroğlu, 3. Olan öğrencilere ise İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, tarafından ödülleri verilmesinin ardından program son buldu.
Programa İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı.
Program sonunda tüm öğretmenlere ve katılımcılara Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu Tarafından Yemek verildi.

GAZİANTEP

25 Kasım 2019 Pazartesi

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