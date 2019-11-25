Algspor 5’te 5 yaptı ,

Gaziantep Alg Spor Kadın Futbol Takımı ligin 5. Haftasında Beşiktaş JK kadın futbol takımı ile oynadığı mücadeleyi 20 kazanarak ligde birinci oldu.

Üst üstte aldığı farklı galibiyetlerle adından söz ettiren takım, oynadığı futbol İle de göz doldurdu. Beşiktaş JK Kadın Futbol takımını 20 lık bir skor ile deviren Alg Spor üst üste aldığı galibiyetlerle ligin nagmağlup takımı unvanını da almayı hak kazandı.

Karşılaşma Fulya hakkı yeten spor tesislerinde oynandı. Maç boyunca Alg Spor Takımı üstünlüğünü korudu ve çok sayıda gol kaçırdı. Farklı bitecek bir karşılaşma olması beklenirken 20 lık bir sonuç İle maç sona erdi. Maçtaki golleri başarılı forvet oyuncusu Ebru Topçu 62.ve 72. dakikalarda attı.

GAZİANTEP 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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