Gaziantep'te yardımcı antrenör kursu açılacak

Voleybol il temsilcisi Behzat Şençay 29 Kasım08 Aralık 2019 tarihlerinde Gaziantep'te 1. Kademe Yardımcı Antrenör kursu açılacağını söyledi.

Behzat Şençay açılacak kursla ilgili bilgi vererek, "Kursa katılacak kursiyerler katılım dilekçesi ile beraber dilekçede yer alan evrakları, 29 Kasım 2019 tarihine kadar Federasyonumuzun Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir. Kurs programlarında yer alan uygulamalı derslere spor kıyafeti ile katılmak zorunludur. TVF Antrenör Eğitim Talimatının 24.1 maddesine göre listede yer alan BESYO mezunları 2930 KASIM 01 ARALIK 2019 tarihleri arasındaki temel derslerden muaf olup, kursa 02 ARALIK 2019 Pazartesi günü saat 09:30’da katılacaklar. Kursun ilk günü olan 29.11.2019 Cuma günü dersler, Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda yapılacak. Ders başlama saati 09:30’dur. Diğer günler ve uygulama dersleri ise Özel Deva Okulları’nda gerçekleşecektir" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül’e de teşekkür eden Behzat Şençay, “Kursun açılmasında spor şehri Gaziantep projesi kapsamında Valimiz Davut Gül, Voleybol Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ' i arayarak talepte bulundu. Kendisine voleybol camiası adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

GAZİANTEP 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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