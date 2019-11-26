49 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı

GAZİANTEP'te, 5 yıldır 29 ayrı suçtan aranan ve hakkında 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S., polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' gibi 29 ayrı suçtan dolayı yargılandığı davalarda hakkında 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2014 yılından bu yana aranan S.S.'nin, Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler S.S.'yi gizlendiği Fidanlık Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan S.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



GAZİANTEP 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:48

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