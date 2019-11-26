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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terörden temizlenen bölgelere yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş ...

İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Gaziantep’te katıldığı programda yaptığı konuşmada, Suriye'de terörden temizlenen bölgelere Türkiye'den yaklaşık 370 bin kişinin geri dönüş yaptığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'te bir otelde düzenlenen 'Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu'na katıldı. Programda konuşan Oktay, Suriye’de çözüm isteyen bütün ülkelerin güvenli bölgeye destek vermesi gerektiğinin altını çizerek, Suriye’de oluşturulan güvenli bölgeye yaklaşık 370 bin kişinin geri döndüğünü kaydetti. Barış Pınarı Harekatı'yla oluşturulan güvenli bölgeye 1 milyon kişinin daha dönmesinin hedeflendiğini belirten Oktay, şunları kaydetti:
"Burada güvenlik, sağlık ve eğitim başta olmak üzere; barınma, yol, su, elektrik dahil tüm yerel yönetim hizmetlerini, hiçbir ayrım yapmadan Suriyelilerin kullanımına sunuyoruz. Ayrıca bölgenin yönetimi yerel halk tarafından belirlenen mahalli meclisler tarafından idare edilmektedir. Terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır. Güvenli bölgenin yapısına ilişkin üzerinde çalıştığımız taslak planda 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı bulunmaktadır. 200 bin civarında konutun da Barış Pınarı Harekatı bölgesinde inşa edilmesi öngörülmektedir. Okullar, hastaneler, sanayi siteleri, ibadet yerleri, yeşil alanlar, yol, su ve elektrik altyapısı da bu planlamanın içerisindedir. Buradan, bölgede istikrar ve huzur isteyen tüm tarafları güvenli bölgenin yapılanmasına destek vermeye davet ediyorum. Suriye'deki insani krizin sonlanmasını samimiyetle isteyen herkes güvenli bölge konusunda elini taşın altına koymalıdır. Biz kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlıyız. Bunu Arap, Kürt, Türk, Yezidi, Keldani; her kökenden kardeşlerimiz için yapacağız. Bizim mücadelemiz ülkemize musallat olmuş terör belasını kaynağında yok etmek içindir. Gaziantep'te Karşıyaka Polis Merkezinin önünde bombalı araç saldırısı yaparak 12 vatandaşımızı şehit edenler bunlardır."

“YPG/PKK, Kürtlerin temsilcisi değil”
Terör örgütü YPG/PKK’nın Kürtlerin temsilcisi olmadığını belirten Oktay, "YPG/PKK, Kürtlerin temsilcisi ya da DEAŞ'ın hasmı değil, DEAŞ'tan da tehlikeli bir terör örgütüdür, bu gerçeğin görülmesi lazım. Bölgede terör örgütleri arasında ayrım yapanlar ve Çobanbey, Cerablus gibi güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde barışa ateş açanlar bilmeliler ki bilerek veya bilmeyerek terörün değirmenine su taşımaktadırlar. Biz terörün her türlüsüyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Barış Pınarı Harekatı ve diğer operasyonlarımızda hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

“8 buçuk yıldır yaptığımız harcama 40 milyar doları aşmış durumda”
Suriyeli sığınmacılara yönelik hizmetler için 8 buçuk yılda 40 milyar dolar harcandığını ifade eden Oktay, "Ancak sığınmacıların bulundukları şehirlere uyum sağlaması sadece belediyelerden beklenemeyecek kadar çok boyutlu ve çok paydaşlı çözümler gerektirmektedir. Suriyeli sığınmacılara yönelik hizmetler için 8,5 yıldır yaptığımız harcama 40 milyar doları aşmış durumda. Buna karşın AB kaynakları 2016 yılından bu yana sadece 3 milyar avroluk destek verebilmiştir. Bu maddi yük, Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların söz verdiği fonları sağlamadığı sürece bir ülkenin tek başına altından kalkabileceği miktarın üzerindedir. Coğrafi yakınlık hiçbir ülkeyi böyle bir trajedinin doğrudan tek sorumlusu ve yüklenicisi yapamaz, yapmamalıdır. Adil yük ve sorumluluk paylaşımı ilkesi çerçevesinde uluslararası toplumdan artık nasihat değil icraat görmek istiyoruz. Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatı imzalayan tüm taraflar artık 'ne olması gerekir' değil 'nasıl yapacağız', 'üzerimize düşen nedir' sorularına cevap vermelidir. Önümüzdeki ay Cenevre'de düzenlenecek olan Cumhurbaşkanımızın da eş başkanlık edeceği Küresel Mülteci Forumu'nun bu açıdan önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Küresel Mülteci Forumu inanıyorum ki düzensiz göç yönetimi ve mülteciler konusunda ortak sorumlulukları dünyanın vicdanına yeniden hatırlatacaktır. Buradan çıkacak sonuçların da Küresel Mülteci Forumu'nda paylaşılacak olmasını bu çerçevede önemsiyorum. Mülteciler konusunda sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyecek çözümlerin çıkacağına inanıyorum. Bu doğrultuda Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Forumu sonucunda dünyanın her yerinde uygulanabilecek bir "sığınmacı dostu belediye rehberi" oluşmasını bekliyoruz. Bu rehber, "sığınmacılar için sığınmacı gözüyle yerel hizmet" bakış açısını içinde barındırıyor olmalıdır. Bu açıdan yerelin taleplerinin toplandığı katılımcı bir mekanizma içermelidir. Ayrıca yerel yönetimlerin sığınmacı hizmetlerinde kaynak yönünden beslenebilmesi için destek fonu imkanları ve STK iş birliği yöntemleri rehberde bulunmalıdır" dedi.
Konuşmaların ardından Oktay ve programa katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.
Foruma Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez katıldı.

GAZİANTEP

26 Kasım 2019 Salı

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