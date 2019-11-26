Obezite ameliyatından sonra beslenmeye dikkat

Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, obezite ameliyatından sonra nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Obezite cerrahisi olan kişilerin yaşam tarzlarını değiştirmeleri gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tayşi, Obezite cerrahisinin kilo verme konusunda kesin ve kalıcı bir etki sağlaması için kişinin önemli bir operasyon geçirdiğinin bilincinde olması gerektiğini, ameliyat sonrasında beslenmesine ve egzersizlerine devam etmesi önemli olduğunu, verilen kilonun korunması için kişinin yaşam tarzını kalıcı olarak değiştirmesinin ameliyatlardan sonraki dönem için de oldukça önemli olduğunu vurguladı. Tayşi, "Dünyada artan obezite olduğu kadar ülkemizde de obezite sıklığı giderek artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 2018 Obezite Raporu’nda Türkiye, yüzde 32’lik obezite görülme sıklığı ortaya koymuştur. Özellikle kadınlarımızdaki obezite sıklığı dünya ortalamalarından yüksektir. Bu durum hiç de şaşırtıcı değildir. Yapılan çalışmalar, Türk kadınlarında fiziksel aktivite azlığı, yüksek doğum sayısı, uzun emzirme dönemleri ve doğumlar arası sürenin kısa olmasının obezite üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir" dedi.

Obezite cerrahisi olan kişilerin yaşam tarzlarını değiştirmeleri gerektiğini belirten Dyt. Tayşi, "Obezite cerrahisi, her hasta için ilk seçenek değildir. Hastalar öncelikle diyet ve egzersizle kilo kontrolü programlarına alınmakta ancak vücut kitle endeksi çok yüksek olan hastalarda uzun dönemde diyet sürdürülebilir olmamaktadır. Bu nedenle bazı hasta grupları için en etkili yöntem obezite cerrahisidir. Obezite cerrahisinin kilo verme konusunda kesin ve kalıcı bir etki sağlaması için kişinin önemli bir operasyon geçirdiğinin bilincinde olması gerekiyor. Ameliyat sonrasında beslenmesine ve egzersizlerine devam etmesine dikkat etmelidir. Verilen kilonun korunması için kişinin yaşam tarzını kalıcı olarak değiştirmesi ameliyatlardan sonraki dönem için de oldukça önemlidir’ şeklinde konuştu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, Tüp mide ameliyatından sonraki beslenme planını oluşturabilmek için beslenme dönemlerini sıralayarak, "Hastane Dönemi (14 gün), Berrak Sıvı Dönemi (1 Ay), Püre Dönemi (13 Ay), Normal Gıdaya Geçiş Dönemi (4 6 Ay), Normal Gıda Dönemi (6 Ay sonrası)" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı kilo kaybını takip etmek amacıyla diyetisyen takibinin önemli olduğunu vurgulayan Tayşi, "Hastalarımızı düzenli diyetisyen takibine alarak geçiş dönemlerinde, hangi besinleri, hangi dönem içerisinde tüketeceklerini, tüketecekleri besinlerde nasıl hazırlama ve pişirme yöntemlerini kullanacağını, günlük alması gereken protein, vitaminmineral ve sıvı miktarlarının hesaplanmasını yaparak hastaların sağlıklı kilo kayıplarını takip etmekteyiz" ifadelerine yer verdi. Tayşi Obezite cerrahisinin hasta yaşam konforuna katkılarını sıralayarak, "Hastanın kalp hastası olma ve kalp krizi geçirme riski düşer. Astım atakları azalır ve bazı hastalarda bu ataklar tamamen kaybolur.

Solunum sıkıntıları, ameliyattan birkaç ay sonra düzene girer. Hasta, obezite yüzünden bırakmak zorunda kaldığı fiziksel aktivitelere yeniden başlayabilir. Reflü nedeniyle oluşan mideden yemek borusuna asit kaçışı azalır. Yüksek tansiyon kontrol altına alınır" diye konuştu.

GAZİANTEP 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:48

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