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Türkiye’nin gururu şirketler için GAÜN’de tanıtım

İHA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde ASELSAN, TUSAŞ TAİ, ROKETSAN ve HAVELSAN temsilcilerinin katılımlarıyla tanıtım konferansı gerçekleştirildi.

Türkiye’nin gururu şirketler için GAÜN’de tanıtım

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi’nde ASELSAN, TUSAŞ TAİ, ROKETSAN ve HAVELSAN temsilcilerinin katılımlarıyla tanıtım konferansı gerçekleştirildi.
Konferansın açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, dünyada bilginin, yazılımla satılmaya başlandığını belirterek, “Kafanızdaki bilgiyi bir şekilde yazılıma dökemiyorsanız, o bilgiyi konuşabilir hale getiremiyorsanız, istediğiniz kadar bilginiz olsun. Bizim artık bunları tartışmamız gerekiyor. Bilgiyi endüstrinin içerisine nasıl gömebiliriz? Pahada çok ağır, cebimizi doldurabilecek ama, çok düşük kilogramda teknolojik ürünleri nasıl üretebiliriz, ülkemizin ekonomisine katma değer oluşturacak şekilde nasıl kazandırabiliriz? bunlara bakmak zorundayız. Bunlara bakmanın sorumluluğu sizin sırtınızda, bu yükümlülük size ait” diye konuştu.

“Dünya ile rebaket etme gücümüz olmalı”
Prof. Dr. Bedir, dünyanın çok büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu vurguladığı konuşmasında şunları söyledi:
“Endüstri 1.0 dediğimiz buharlı makinelerden hayatımıza etki etmesinden başlayıp bugünlerde Endüstri 5.0’ın tartışıldığı platformları yaşıyoruz. Ülkemiz Endüstri 1.0, Endüstri 2.0, Endüstri 3.0 bu alanları sanki biraz ıskalamış gibi duruyor. Yakalamış ama vaktinde yakalayamamış. Dünya 20 yıl önce Endüstri 3.0’ı yakalarken, biz 30 yıl sonra o endüstrilerle tanışma fırsatı bulmuşuzdur. Bunların çeşitli sebepleri var. Biz önümüze bakacağız. Aldığımız temel bilgileri, aldığımız mühendislik nosyonuna bakıp şöyle diyeceğiz; dünya nereye gidiyor? Şu an hangi tip teknolojiler rağbet görüyor? Ülkemizin dünyayla rekabet edebilmesi için ne tip donanımlarla yetişmeliyiz? Bizler hocalarınız, üniversitenin olarak sizlere nasıl altyapılar hazırlamalıyız? Derslerimizin içeriklerini nasıl değiştirmeliyiz? Sizleri bu global sektör içerisinde nasıl en iyi şekilde konumlandırabilmeliyiz? Artık bunları düşünmek zorundayız.”

“Çok çalışın, gayret edin”
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türkiye’ye uygulanan ambargo nedeniyle kurulduğunu belirten Basın Tanıtım Halkla İlişkiler Şube Müdürü Kemal Karababa konuşmasını şöyle sürdürdü: “O günlerde bir apartman dairesinde 4 mühendisle kurulmuş ASELSAN, bugünün dünya devi haline gelmiş şirketler. Öğrencilerimiz zor günlerden bugünlere nasıl geldiğimizi çok iyi değerlendirmeleri lazım. O günün öğrencileri, mühendisleri hayal ettiler, bunu gerçekleştirdiler. Bu büyük şirketleri onlar meydana getirdi, yerli ve milli ürünler üretmemize katkı sağladılar. Bu öğrencilerimiz de daha farklı şeyler hayal edecekler. Geçmişteki büyüklerinin hayallerinin üstüne çıkacaklar. Yerli ve milli daha gelişmiş ürünler üretme gayretinde olacaklar, tasarlayacaklar ve gerçekleştirecekler. Nasıl Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurmayı hayal etti, Kurtuluş Savaşı’nı verdi ve kurdu. Gençler hayal etti şirketleri, vakfı bugünlere getirdiler. İyi çalışın, gayret edin. Mühendisliğin ülkenin savunma sanayinde ne kadar önemli olduğunu bilin.”
Programın devamında, HAVELSAN Müşteri İlişkileri Yöneticisi Tuğçe Ateş, ROKETSAN Sistem Mühendisi Hüseyin Avni Güner, TUSAŞ İşe Alım Uzmanı Merve Bulazar, ASELSAN Kurumsal İletişim Müdürlüğünden Arman Yıldız şirketlerini tanıttı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kapsamında bağlı kuruluşlar olarak ürettikleri ürünler, staj konuları, işe alımlar gibi çok sayıda konuda bilgi verildi.

GAZİANTEP

26 Kasım 2019 Salı

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