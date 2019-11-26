‘Karanlığı Aydınlananlar’ öykü yarışması sona erdi

Güneydoğu'da eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacı "Karanlığı Aydınlananlar" isimli öykü yarışması düzenlendi.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi 4 Projesi kapsamında, Denetimli Serbestlik Yükümlüleri ve Eski Hükümlüler hedef kitlesi için “Karanlığı Aydınlananlar” öykü yarışması düzenlendi. Yarışma konusu olarak eski hükümlülerin cezalarını tamamladıktan sonraki dönemde iş yaşamında, günlük hayatlarında eski hükümlü oluşlarından dolayı yaşadıkları zorlukları, ön yargıları nasıl aştıklarını ve nasıl başarıyı yakaladıklarını anlatan gerçek başarı öyküleri şeklinde belirlendi. Yarışma, bölgesel ve Türkiye geneli olarak yapılırken, yarışmaya 183 eser katıldı.

Müracaat edenler içerisinde, önce yedi coğrafi bölgeden, bölge katılımcıları arasında her bölge için ilk üç eser seçildi. Bu eserler içerisinden de Türkiye genelinde ilk üçe girenler ve bir de mansiyon ödülü olmak üzere 4 eser belirlendi. Yarışmada Türkiye birincisine 3 tam altın, ikinciye 2 tam altın, üçüncüye 1 tam altın, bölgelerde ilk üçe girenlere de birer yarım altın ödül verildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 14 eser yarışmada yer alırken Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 4 eser ile yarışmaya katıldı. Eski Hükümlü Hüseyin Kılıç, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk üçe girerek ödül almaya hak kazandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan ödül töreninde, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mustafa Kirazoğlu Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcı vekili Sami Çete Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Cenk Akın Aksakal, İsmail Karataş, Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydağan’ın da katılımı ile öykü yarışmasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk üçe giren öykünün yazarı olan Eski Hükümlü Hüseyin Kılıç’a’a yarım altın verildi.

GAZİANTEP 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:48

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