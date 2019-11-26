HKÜ Eğitim Fakültesinden Öğretmenler Gününe Özel Etkinlik

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Öğrencileri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel, Öğretmenin Kariyer Gelişimi" konulu panel ve " Memleketim ve Başöğretmen Atatürk Orotoryosu" gerçekleştirildi.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde (KKM) yapılan program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Öğretmenler Gününe özel olarak düzenlenen anlamlı programın açılış konuşmalarını, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen ve HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk yaptı. Açılış konuşmalarının ardından, Özel Erdem Koleji Müzik Öğretmeni Nizamettin Safa, TOBB Fen Lisesi Müzik Öğretmeni Zişan Gülhan ve HKÜ Eğitim Fakültesi Öğr. Gör. Sakine Hakkoymaz’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında hazırladığı "Memleketim ve Başöğretmen Atatürk Orotoryosu" HKÜ Öğrencileri ve minik öğrenciler tarafından sahnelendi. Piyano dinletisinin de olduğu özel programda HKÜ Öğrencileri, görevi başında şehit düşen öğretmenleri anmak için duygusal şarkılar söyledi.

“HKÜ Eğitim Fakültesi Başarısıyla Dikkat Çeken Bir Fakülte”

24 Kasım Öğretmenler Gününe özel olarak düzenlenen programda konuşan ve günün anlam ve önemine değinen HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen: “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu mesleğe vermiş olduğu önem ve bugünün anlam ve önemi çerçevesin de yapılan etkinliklerde anlıyoruz ki öğretmenlik, sadece bir meslek değil aynı zamanda kutsal da bir görev. Bu bakımdan yükü ağır, sorumluluğu ağır ama yetiştirdikleri öğrencilerin geleceği inşa etme noktasında çabayı görünce insanı en huzurlu kılan mesleklerden biri. Bu bağlamda HKÜ Eğitim Fakültesi sadece Gaziantep’in değil bölgenin de insan sermayesini yetiştirmeye yönelik projeler üretirken aynı zamanda yeni teknolojilerden de istifade ederek eğitim alanını bölgede güçlendirmeye çalışıyor. Hem Türkiye için hem Gaziantep için hem de uluslararası anlamda düzenlemeler yapılabilecek projelerde yer alıyorlar. HKÜ Eğitim Fakültesi başarısıyla dikkat çeken bir fakülte” dedi.

“Adalet, Merhamet Ve Samimiyet En Temel İlkelerimiz”

Ahlak ile güçlendirilmiş bilimin; adalet, merhamet ve samimiyet hakikati arama noktasında temel İlkeleri olduğunu söyleyen HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztük: “Şüphesiz ki ilk öğretmenlerimiz annelerimiz babalarımızdır. İz bırakanlar ise bize; adaletle, şefkatle ve sevgiyle dokunan öğretmenlerimizdir. Siz sevgili öğrencilerimin de iyi bir öğretmen olma yolundaki çabalarınızı görüyorum. Mutlu ve güvenli bir ortamda coşkuyla heyecanla nitelikli eğitim vermenin kaygısını yaşayarak gönülden çabalayan üniversitenin kurumsallaşması yönünde çaba sunan arkadaşlara sonsuz teşekkürler. Tüm öğretmenlerimin ve geleceğin öğretmeni öğrencilerimin günü kutlu olsun. Biliyoruz ki eğitim geleceğin inşasının en temel aracıdır” ifadelerini kullandı.

“2020’de Fakültemizin Ana Çalışma Teması Yapay Zekâ Olacak”

Yapay zekânın son yıllarda büyük teknolojik firmalarca kullanıldığının önemine dikkat çeken Büyüköztürk: “Hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zekânın kullanıldığı alanlardan biri de eğitimdir. Bu düşüncemizi bölüm ve ana bilim dalı başkanlarımızca paylaştık. Büyük firmalarca kullandığını gördüğümüz yapay zekayı fakültemizde eğitime entegre etmek için çaba göstereceğiz. Fakültemizde 2020 yılı için ana çalışma temalarının başında yapay zekâ olacaktır” dedi.

Öğretmenler Gününe özel olarak yapılan, öğretmenlere ve akademisyenlere karanfil dağıtılan etkinlikte, Orotoryo ve Öğretmenin Kariyer Gelişimi" konulu panel, akademisyenlerin sunumlarıyla gerçekleştirildi. Öğretmenler Günü Programı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

GAZİANTEP 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:48

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