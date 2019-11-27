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Gaziantep'te 960 polisle uyuşturucu operasyonu

DHA

GAZİANTEP'te, 960 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleniyor.

GAZİANTEP'te, 960 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleniyor.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kentte suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına yönelik dün gece 960 polisle operasyon başlattı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, zırhlı araçlarla kentin çeşitli semtleri ablukaya alındı. Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyon kapsamında 24 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüpheli araçların da arandığı operasyonun 24 saat süreceği belirtildi.

GAZİANTEP

27 Kasım 2019 Çarşamba

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  • GÜNEŞ 07:14
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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