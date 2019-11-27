Gaziantep'te 960 polisle uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP'te, 960 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleniyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kentte suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına yönelik dün gece 960 polisle operasyon başlattı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, zırhlı araçlarla kentin çeşitli semtleri ablukaya alındı. Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyon kapsamında 24 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüpheli araçların da arandığı operasyonun 24 saat süreceği belirtildi.



GAZİANTEP 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:49

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