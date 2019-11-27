Oyun geliştirme maratonu Hyper Jam Gaziantep’te yapılacak

Netmarble EMEA ve Gaziantep Teknopark iş birliği ile düzenlenen Hyper Jam, tüm amatör ve profesyonel oyun geliştiricilerini 48 saat sürecek bir hypercasual oyun yaratma maratonuna davet ediyor. 29 Kasım01 Aralık 2019 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek HyperJam’e başvurular başladı.

Netmarble EMEA, Gaziantep Teknopark ve Target Teknoloji Transfer Ofisi tarafından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, RedBull, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Zoom desteğiyle düzenlenen Hyper Jam, amatör ve profesyonel oyun geliştiricileri, ekiplerini kurup hypercasual türünde kendi oyunlarını kodlayacağı 48 saatlik bir maratona çağırıyor. Gaziantep Teknopark, BeeCafe’de gerçekleşecek etkinlik 29 Kasım Cuma günü saat 19.00’da başlayıp 01 Aralık Pazar günü saat 19.00’a kadar sürecek.

Ekibini kur, oyununu geliştir

Hyper Jam etkinliğinde katılımcılar, öncelikle kendilerini tanıtıp projelerini gerçekleştirecek ekibi kuracak. Verilecek temaya göre ekipler, bu temayla ilgili bir hypercasual oyun geliştirmeye çalışacak. Hypercasual oyunlar hızlıca başlatılıp kolayca oynanabilen, basit bir oyun mekanizmasına sahip oyunlar olarak tanımlanıyor. Cuma günü saat 21.30’da başlayacak oyun geliştirme süreci, pazar günü saat 15.30’da sona erecek. Etkinliğin sonunda ekipler, oyun projelerini diğer katılımcılara ve Netmarble’ın profesyonel mentorlarına sunacak.

Keşfedilmeyi bekleyen oyun geliştiriciler için fırsat

Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, “Mobil oyun geliştirmede Türkiye’yi oyun dünyasının sayılı merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Hyper Jam etkinliği de Türkiye’nin oyun ekosistemine katkıda bulunacak yeni oyunlar ve oyun geliştiricilerin keşfedilmesi adına çok önemli bir fırsat sunuyor. Netmarble EMEA olarak amacımız; oyun geliştiricilerinin yanında yer alarak, global bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi aktarmak, onların hem yerel hem de global pazarda başarı ihtimallerini yükseltmektir” dedi.

HyperJam’e katılmak isteyen oyun geliştiriciler başvurularını: https://hyperjam.netmarbleemea.com/event/hyperjam19gaziantepteknoparkxnetmarbleemea/ adresi üzerinden yapabilir.

Hyper Jam ile ilgili daha fazla bilgi için: https://hyperjam.netmarbleemea.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

GAZİANTEP 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:49

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