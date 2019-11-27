Kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaybolan 22 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin 48 saat süren arama çalışmaları sonucunda bulundu.
Nizip ilçesinde Karadağ mevkisinde hayvanları otlatan C.K.(18), 24 kasım 2019 tarihinde vadi içerisinde otlattığı hayvanlardan 22'si kayboldu. C.K'nin müracaatı üzerine çalışma başlatan Jandarma Asayiş timleri 48 saat süren arama çalışmaları neticesinde 22 adet küçükbaş hayvanı buldu.
48 saatte hayvanları bulan jandarma ekipleri, hayvanları sahibine teslim etti.
GAZİANTEP
27 Kasım 2019 Çarşamba
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