Gaziantep'te yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

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GaziantepNurdağı kara yolunda öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken NurdağıGaziantep yolunda ise sis hayatı olumsuz etkiliyor. Kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metrenin altına düşerken, sürücüler sis lambalarını ve farklarını yakarak ilerleyebildi. Düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sakçagözü Mahallesi Ağ yokuşunda etkisini daha da arttıran sis, zaman zaman ulaşımda aksaklıklara da neden oldu.

Bölgedeki soğuk hava ve sisin etkisini sürdürmesi bekleniyor

GAZİANTEP 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:22

YATSI 18:41

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