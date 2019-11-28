Gaziantep’te 9 düzensiz göçmen yakalandı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te durdurulan bir otobüste yapılan denetlemede 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Şehitkamil ilçesi Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde polis uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde kimlik denetimi yapıldı. Yapılan denetlemelerde 9 yabancı uyruklunun üzerinde bulunan yol izin belgelerinin sahte olduğu anlaşıldı. Otobüsten indirilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilen 9 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAZİANTEP 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:22

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.