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Gaziantep Polisgücü Spor’un kalesi emin ellerde

İHA

Türkiye'nin Avrupa'daki gururu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirirken THF 20192020 erkekler salon hokeyi süper ligi birinci etabında namağlup unvanla liderlik koltuğuna oturdu.

Gaziantep Polisgücü Spor’un kalesi emin ellerde

Türkiye’nin Avrupa’daki gururu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirirken THF 20192020 erkekler salon hokeyi süper ligi birinci etabında namağlup unvanla liderlik koltuğuna oturdu.
Takım en az gol yiyen takım olarak da yeni bir rekora imza attı. Gaziantep Polisgücü’nün kalesini Samet Aybaba Ceylan ve Mustafa Doğan Öğretici koruyor. Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya’da düzenlenen 20192020 Sezonu Erkekler Salon Süper Ligi birinci etabında rakip kalelere gol yağdıran Gaziantep Polisgücü Spor süper ligde en az gol yiyen takım unvanını da aldı. Gaziantep Polisgücü Spor kalesini koruyan Samet Aybaba Ceylan ve Mustafa Doğan Öğretici sporseverlerin büyük ilgisiyle karşılanıyor. Milli takım kalesini de koruyan Mustafa Doğan Öğretici, maçlarda ki üstün performansıyla dikkat çekiyor. Hokey Süper Liginin ilk etabını lider bitirmenin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan takımın namağlup unvanının yanı sıra en az gol yiyen takım olmasının de kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Takımlarımız bütün maçlarında özveriyle mücadele etmekte, gerek teknik adamlarımız gerekse sporcularımız yüksek bir performans sergileyerek izlenebilir güzel maçlar çıkarmaktadırlar. Hepsini kutluyor, süper ligin ikinci etabı sonunda kadın ve erkek takımlarımızın iki şampiyonluk kupasını Gaziantep’e getirmesini diliyorum” dedi.

GAZİANTEP

28 Kasım 2019 Perşembe

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