Başkan Fadıloğlu’nu gururlandıran buluşma Başkan Fadıloğlu, yetim çocukların eğitim durumuyla ilgili bilgi aldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Fehime Güleç Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okulda eğitim gören yetim öğrencilerin eğitim durumlarıyla ilgili bilgi alan Başkan Fadıloğlu, çocukların başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Her fırsatta gerçekleştirdiği ziyaretlerle öğrenciler ile sık sık bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son ziyaretini Fehime Güleç Ortaokulu’na yaptı. Öğrencilerinin durumuyla ilgili bilgi almak için okulda bulunan yetim anneleriyle birlikte Fehime Güleç Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Arpacı’dan bilgi alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yetim çocuklarla ilgili duyduğu başarılı sonuçların kendisini hem gururlandırdığını hem de çok mutlu ettiğini söyledi. Başkan Fadıloğlu, sınıfları gezerek Fehime Güleç Ortaokulu’nda eğitim gören diğer öğrencilerle de bir araya geldi ve kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi.



“Manevi anlamında çok büyük bir duygu”

Veli Aysel İsaoğlu, Başkan Fadıloğlu’nun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İsaoğlu, “Bugün Başkanımız, kızımın okuluna gelerek onun eğitimiyle ilgili bilgi aldı. Bu konuda kızımın yalnız olmadığını hissettim. Manevi anlamında çok büyük bir duyguydu. Bir yanımız eksik olsa da Başkanımız bu eksikliği vermiş olduğu her türlü destekle gidermeye çalışıyor. Bunun için de Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın, yetim çocuklara gösterdiği ilgi, alaka ve desteklerini her zaman görüyorum. Bugün de kızıma göstermiş olduğu ilgi ve alaka beni ziyadesiyle mutlu etti” şeklinde konuştu.



“Bizlere çok ilgi gösterdi”

Fehime Güleç Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Gizem İsaoğlu ise Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun kendisini ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Bugün Başkanımız okulumuza gelerek bizi ziyaret etti. Bizimle yakından ilgilendi, isteklerimizin olup olmadığını sordu. Gerçekten çok mutlu oldum. Başkanımız, çok nazik birisiydi, bize çok ilgi gösterdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:22

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.