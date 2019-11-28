Şehitkamil'in yeşil sahalarında geleceğin futbolcuları yetişiyor

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 3. Geleneksel Orta Okullar Arası Futbol Kurtuluş Kupası, 18 farklı takımda mücadele edecek 360 yıldız kramponu yeşil sahada buluşturdu.

Şehitkamil Belediye Başkanlığı, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortak organizasyonuyla düzenlenen 3. Geleneksel Orta Okullar Arası Futbol Kurtuluş Kupası’nda 18 farklı takımda 360 sporcu forma giyecek. 4 farklı grupta 19 gün boyunca devam edecek organizasyonda şampiyonlar, 40 maçlık periyodun ardından belirlenecek.

Şehitkamil Belediyesi Gazikent Stadyumu’nda oynanan müsabakalarda futbol akademilerinde görev yapan teknik heyet, yetenek avcılığı yaparak daha önce hiç lisanslı olmayan sporcu öğrencileri futbol altyapılarında, yerel liglerde mücadele eden takımlara kazandıracak. 2008 2009 doğumlu sporcuların meşin yuvarlığın başında buluştuğu organizasyonun sonunda dereceye giren okul futbol takımları, Şehitkamil Belediye Başkanlığınca futbol branşına özgü spor malzemeleriyle ödüllendirilecek.

Sporcularımızın hedeflerine ulaşmaları için yollar açıyor

3. Geleneksel Orta Okullar Arası Futbol Kurtuluş Kupası’nda forma giyen 1112 yaş gurubundaki futbolcuların oldukça yetenekli, azimli ve çalışkan olduklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeşil sahada meşin yuvarlağın başında buluşan sporcuların hedeflerine ulaşabilmeleri adına yollar acıktıklarını söyledi. Fadıloğlu, geleneksel hale gelen organizasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize ettiğimiz 3. Geleneksel Orta Okullar Arası Futbol Kurtuluş Kupası’nda 18 farklı okulumuzdan 360 sporcu öğrencimiz mücadele ediyor. Yıldız futbolcularımız, maşallah oldukça yetenekli, azimli ve çalışkanlar. Futbol akademilerimizde görev yapan teknik adamlardan sporcularımızın branşa özgü yeterlilikleri ile ilgili sıklıkla bilgi alıyoruz. Sporcularımızla sohbet ettiğimizde onların hedefleri bizleri mutlu ediyor. Çoğunun Süper Lig’de büyük takımlarda forma giyme hayalleri var. Biz de imkanlarımız ölçüsünde onların hedeflerine ulaşabilmeleri için yollar açıyoruz. Sosyal belediyecilik alanında spor faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Tesislerimiz, yıl boyunca sporcularımızın kullanımına açık. Spora gönül veren tüm yavrularımızı kutluyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:50

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