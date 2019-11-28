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"Gaziray banliyö hattı" için protokol imzalandı Gaziantep’e, İKB’den 63 milyon avroluk fon

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziray Banliyö Hattı'nda hizmet verecek olan araçların alımı için fon protokolü imzalandı. Buna göre, İslam Kalkınma Bankası'nca (İKB) sağlanan 63 milyon avroluk fonla, 8 set (4'lü vagon) toplamda 32 vagon alınacak.

"Gaziray banliyö hattı" için protokol imzalandı Gaziantep’e, İKB’den 63 milyon avroluk fon

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziray Banliyö Hattı’nda hizmet verecek olan araçların alımı için fon protokolü imzalandı. Buna göre, İslam Kalkınma Bankası’nca (İKB) sağlanan 63 milyon avroluk fonla, 8 set (4’lü vagon) toplamda 32 vagon alınacak.
Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arasında 22 Mayıs 2014 tarihinde imzalanan protokol kapsamında 1,5 milyar TL bütçeli Gaziray Banliyö Hattı Projesi inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. 25 kilometre uzunluğunda 16 istasyonlu ulaşım hattı oluşturacak projeyle, Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan 150 bin kişi daha hızlı ve ucuz ulaşım imkanına kavuşacak.
Altyapı belediyeciliğinde hayata geçirdiği mega projelerle dikkati çeken Büyükşehir Belediyesi, metropol şehirlerin en büyük sıkıntısı olan ulaşım güçlüğünü ortadan kaldırmak amacıyla hazırladığı Gaziray Projesi’ne gözü gibi bakan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özel girişimleriyle çalışmalara ivme kazandırdı. Buna göre İstanbul’da, Gaziray Banliyö Hattı Projesi kredi protokolü töreni düzenlendi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Cahit Turhan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslam Kalkınma Bankası yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. Ticaret Bakanı Pekcan, imzalanan protokolün Gaziantep’e hayırlı olmasını diledi.
Gaziray projesi hakkında
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TCDD arasında 22 Mayıs 2014 tarihinde yapılan protokolle Gaziray Banliyo Hattı projesinin yapımına 13 Şubat 2017 tarihinde başlandı. Gaziray projesi kapsamında, istasyon kullanımında, banliyö ve hızlı tren araçlarına erişim sağlanırken aynı zamanda yaya sirkülasyonunun sürekliliğinin sağlanması adına üst geçit olarak hizmet verecek şekilde planlanacak. Gaziantep Ulaşım Ana Planı (GUAP) çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Gaziantep’ten geçen mevcut demir yolu hattının kent geçişinde yoğun kullanıma sahip alanlarda yaya ve taşıt sirkülasyonuna izin vermediği, bölgede bariyer etkisi oluşturduğu tespit edildi. Bu nedenle güzergah üzerinde, Kültür Kongre MerkeziZeytinli Mahallesi, Mücahitler Budak Mahallesi, HastanelerOteller bölgesi geçişlerinde yaya ve taşıt ulaşımının güvenli sağlanması ve bariyer etkisini ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu 4 paralel hattın yaklaşık 5 kilometrelik kısmının açkapa yapılarak yer altına alınacak. Gaziray projesiyle, 11 adet üst ve alt geçit yapılacak. Ayrıca son durak olan Oduncular İstasyonu’ndan 1 kilometre sonra Taşlıca Mevkiinde Çevre Yolu sınırında yaklaşık 93 bin metrekare büyüklüğünde Gaziray Bakım ve Depo Sahası kurulacak. Gaziray Projesinde kullanılması planlanan araçların 1 setinde toplam 1000 yolcu taşınacak, ilk etapta 8 set araç hizmet verecek. Yapım çalışmaları devam eden projenin yüzde 77 oranında fiziki gerçekleşmesi sağlandı. Hedef yılı 2030 olan GUAP’ta; Gar bölgesinde bulunduğu konum açısından farklı ulaşım türlerinin entegrasyonuna uygunluğu dikkate alınarak gar bölgesi, ana transfer merkezi olacak. Gar Ana Transfer Merkezi’nin 2030 yılında, günlük en az 877 bin 540 yolcu taşıması bekleniyor. Proje çalışmaları devam eden Gar Ana Transfer Merkezi’nde 25 metrelik yaya geçişi yapılacak.

GAZİANTEP

28 Kasım 2019 Perşembe

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